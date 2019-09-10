الامارات | شرطة عجمان تطلق خدمة ذكية لعبور الشاحنات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تطلق خدمة ذكية لعبور الشاحنات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، الخدمة الذكية لتصاريح عبور الشاحنات على التطبيق الذكي لشرطة عجمان، بحضور مدير إدارة المرور والدوريات، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، ومدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، المقدم سلطان خليفة بومهير، وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد، دعماً لتوجه الحكومة إلى التحوّل الذكي للخدمات، وتحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل في تعزيز رضا الجمهور بالخدمات المقدمة.

جاء ذلك، خلال جولة في مركز خدمات المرور والترخيص ضمن برنامج التفتيش السنوي للاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

وقال النعيمي، إن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن سلسلة الخدمات الذكية التي أطلقتها شرطة عجمان عبر تطبيق الشرطة سعياً لدعم التحول الذكي وإسعاد المتعاملين، وهذا ما عهدته شرطة عجمان بتميزها وريادتها في الإبداع والابتكار، مؤكداً أن إعداد وإطلاق هذه الخدمة هو من إبداع وتنفيذ موظفي شرطة عجمان.

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وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، بأن إطلاق خدمة تصاريح عبور الشاحنات الذكية بهدف تقليل إجراءات الحصول على التصريح، التي كانت تتطلب حضور صاحب الطلب إلى إدارة المرور وتقديم الطلب، وانتظار إجراءات التدقيق والرد، في حين أصبح بإمكانه الآن تقديم الطلب عبر هاتفه الذكي لاختصار المدة الزمنية من يوم عمل كامل إلى أقل من نصف ساعة.

وقال رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات بشرطة عجمان، الرائد خليل إبراهيم الحمادي، إن الخدمة أتاحت لأفراد الدوريات إمكانية فحص سريان تصريح الشاحنات من خلال التدقيق على اللوحة أثناء عبورها الطريق دون الحاجة إلى إيقافها، ما يعزز السلامة المرورية ويخفف الازدحام.

وفي نهاية الجولة التفتيشية تم عقد اجتماع مع ضباط إدارة المرور والدوريات وإدارة ترخيص السائقين والمركبات للتأكد من تطبيق معايير التفتيش السنوي من حيث المهام الإدارية، ومدى الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة، والإجراءات الإدارية المطبقة، بالإضافة إلى متابعة الكفاءة في إدارة خدمة المتعاملين وجودة الخدمة المقدمة.