الامارات | نيابة أبوظبي تعلم الأطفال مهارات التعامل مع الغرباء

شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة أبوظبي تعلم الأطفال مهارات التعامل مع الغرباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت النيابة العامة في أبوظبي مبادرة «تربيتي.. ثقافتي.. مستقبلي»، بهدف تعليم الأطفال مهارات التعامل مع الغرباء؛ وإكسابهم بعض السلوكيات التي تساعدهم على النمو بشكل سوي بين أقرانهم. وذلك من خلال فعاليات توعية في المراكز الترفيهية وفي إطار بيئة محببة للأطفال.

وأفاد مدير ادارة النيابات في أبوظبي، المستشار حسن الحمادي، بأن المبادرة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للنيابة العامة وتحقيق أولويتها الاستراتيجية المتمثلة في ترسيخ المعرفة القانونية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني، مؤكداً اهتمام دائرة القضاء في أبوظبي بالطفل باعتباره الثروة الأهم ومحور خطط التنمية والتطوير في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي فإن أمنه واستقراره يمثلان انعكاساً لأمن واستقرار المجتمع.

من جهتها، قالت مدير نيابة الطفل والأسرة في أبوظبي، المستشار عالية الكعبي، إن المبادرة تتضمن ثلاثة محاور: الأول موجه للفئة العمرية من أربع إلى سبع سنوات بعنوان كيف تحمي نفسك من الغرباء، والمحور الثاني للفئة العمرية بين 8 إلى 10 سنوات بعنوان حماية الجسد، بينما يتوجه المحور الأخير إلى الفئة العمرية من 11 إلى 14 عاماً ويتضمن التوعية حول «التنمر.. حماية ووقاية». وأشار إلى أن النيابة العامة في أبوظبي قامت بالتعاون مع قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي بدائرة القضاء في أبوظبي؛ بتنظيم أولى فعاليات هذه المبادرة في ياس مول بمشاركة 150 طفلاً مع أولياء أمورهم.