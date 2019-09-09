محمد بن زايد يهنئ البطل العالمي حبيب نور محمدوف بفوزه في بطولة أبوظبي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، في قصر البحر المصارع العالمي حبيب نور محمدوف بطل العالم للوزن الخفيف في اتحاد الفنون القتالية المختلطة "UFC" الذي توج بطلا للنزال الرئيس في بطولة "UFC" وذلك في ختام أسبوع أبوظبي للتحدي الذي أقيم في صالة "ذي أرينا" بحلبة مرسى ياس في أبوظبي.

وهنأ سموه البطل على أدائه متمنيا له التوفيق ومزيدا من الانجازات في المنافسات والبطولات المقبلة.

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من جانبه، أعرب حبيب نور محمدوف عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمناً الدعم الذي يقدمه سموه لمختلف الرياضات.

يذكر أن منافسات الألعاب القتالية في اليوم الأخير من "أسبوع أبوظبي للتحدي" شملت 13 مواجهة جمعت بين نخبة من المصارعين والمصارعات المصنفين على المستوى العالمي.