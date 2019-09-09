محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة سيف حارب السويدي

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، واجب العزاء في وفاة سيف حارب السويدي وذلك خلال زيارة سموه منزل العائلة في أبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى أنجال وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس اللجنة التنفيذية، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة محمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.