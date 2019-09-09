عبدالله بن زايد يترأس أعمال اللجنة المشتركة بين الإمارات وكازاخستان

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أعمال الدورة السابعة من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان التي عقدت في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.

وترأس الجانب الكازاخستاني معالي بييبوت أتامكولوف، وزير خارجية جمهورية كازاخستان الصديقة.

ورحّب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في كلمته خلال الاجتماع، بمعالي وزير خارجية كازاخستان والوفد المشارك في أعمال اللجنة، وأعرب سموه عن تطلعه بأن "تكون هذه الدورة مكملة للكثير من النجاحات التي شهدناها في العلاقة بين البلدين".

وقال سموه "إن العلاقة بين كازاخستان والإمارات تتسم بالقوة وأهم ما يربط هذه العلاقة هي الثقة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وفخامة الرئيس الأول نور سلطان نزارباييف. فالعلاقة بين البلدين ممتدة وتزداد رسوخاً كل يوم".

وأضاف سموه أن "دولة الإمارات تسعى إلى البناء على الإنجازات المتحققة في العلاقة بين البلدين خلال السنوات الماضية والتي توجتها الزيارات المتبادلة على مستوى قيادتي البلدين الصديقين خلال العامين 2018 و2019 إلى جانب الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها على هامش تلك الزيارات".

وأشاد سموه بالمخرجات المثمرة لزيارتي فخامة الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان نور سلطان نازارباييف إلى دولة الإمارات في شهر مارس من العام الحالي والعام الماضي وزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى كازاخستان في يوليو 2018.

كما أشاد بالاتفاقيات والوثائق القانونية التي تم التوقيع عليها بين البلدين الصديقين مؤخراً ومن أهمها اتفاقية تشجيع وحماية تبادل الاستثمار واتفاقية عقد شراكة بين اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي وحكومة جمهورية كازاخستان بالإضافة إلى الاتفاقيات الاستثمارية المتعلقة بصناعة البتروكيماويات وإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة، حيث تأتي هذه الاتفاقيات في إطار النمو المستمر للعلاقات الاقتصادية الثنائية بشقيها التجاري والاستثماري.

وقال سموه "مما يعكس مستوى التطور الذي وصلت إليه العلاقات الاقتصادية بين البلدين كون كازاخستان الوجهة الأولى للاستثمارات الإماراتية في منطقة وسط آسيا بقيمة تناهز الـ2 مليار دولار أميركي بالإضافة إلى النمو الكبير في قيمة التبادلات التجارية بين الجانبين والتي ارتفعت في عام 2016 من 246 مليون دولار أميركي إلى أن وصلت في عام 2018 إلى 415 مليون دولار".

وتابع "شهدت تدفقات السياحة بين البلدين نمواً كبيراً خلال الأعوام الماضية، حيث بلغ عدد السياح الإماراتيين إلى جمهورية كازاخستان حوالي 5 آلاف سائح. بالمقابل، بلغ عدد السياح الكازاخستانيين إلى دولة الإمارات ما يقارب الـ 145 ألف سائح في عام 2018".

وقال سموه "نحن نشاهد ونرى الفرص الكبيرة لتعزيز التعاون الثنائي بين بلدينا في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وصناعة المعادن والخدمات اللوجستية إضافة إلى فرص تبادل المعرفة والخبرات في خطط التنويع الاقتصادي وإدارة المناطق الحرة والطاقة النووية السلمية وعلوم الفضاء"، مضيفاً سموه "هنا، لابد أن أشيد وأشكر بلدكم الكريم على منحنا الفرصة في مجال الفضاء ونترقب بكثير من الاعتزاز والفخر انطلاق أول رائد فضاء إماراتي من بلدكم الكريم خلال أيام. فلا شك أنها مفخرة كبيرة لنا في الإمارات أن نشهد هذه التجربة من بلد طموح وراغب أن يستثمر في شبابه وفتياته، وكان سيكون ذلك صعباً دون وجود شركاء لنا مثلكم. فشكراً لكم".

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وأشار سموه إلى أهمية تعزيز استفادة قطاع الأعمال الكازاخستاني من الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتميزة وبيئة الأعمال المتقدمة التي تمتلكها دولة الإمارات والتي تجعل منها وجهة مثالية للاستثمار وبوابة تجارية رئيسية للأسواق في المنطقة. الأمر الذي سيساهم في تنويع الأسواق التصديرية لكم من خلال الوصول إلى المزيد من الأسواق الجديدة في القارة الأفريقية والأوروبية والأميركيتين والشرق الأوسط.

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وبيّن سموه أن قطاع الطيران المدني يعد شرياناً رئيسياً لتعزيز وفتح أبواب التعاون في الكثير من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وخصوصاً تلك المتعلقة بالتجارة والسياحة والاستثمار وبما يتطلب مزيداً من التعاون في مجال النقل الجوي للركاب والبضائع بالتوازي مع النمو المضطرد في التجارة الثنائية والنمو الملحوظ في السياحة، خصوصاً في أعقاب الإعفاء المتبادل لمواطني البلدين من متطلبات تأشيرة الدخول والذي دخل حيز النفاذ في 10 مارس 2018.

وأضاف "استكمالاً لأطر التعاون الثنائي بين البلدين، أود أن أتوجه بالشكر إلى بلدكم الكريم على دعمه للعديد من ترشيحات دولة الإمارات في المنظمات والمحافل الدولية".

كما تقدم سموه بالشكر إلى "سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، وسعادة ماديار مينيليكوف، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، رؤساء الاجتماعات التحضيرية على التحضير المتميز لأعمال اللجنة ووضع برامج وإطار واضح لعملنا المستقبلي فلهم الشكر على هذا الدور والأدوار الأخرى التي يقومان بها لدفع وتطوير العلاقات بين البلدين وكذلك الشكر إلى جميع أفراد الوفدين".

وجدّد سموه التأكيد على أن العلاقة بين دولة الإمارات وكازاخستان علاقة خاصة ومهمة وعلاقة تستحق الكثير من العمل لأنها تحمل الكثير من الآمال.

من جانبه، توجه معالي بييبوت أتامكولوف، وزير خارجية جمهورية كازاخستان، بالشكر إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على استضافة أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين، مؤكداً على العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين البلدين الصديقين منذ عقود من الزمن وتشهد تطوراً ونمواً ملحوظاً في شتى المجالات.

ووقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي بييبوت أتامكولوف، وزير خارجية جمهورية كازاخستان، على محضر اجتماع الدورة السابعة للجنة المشتركة بين البلدين.

كما شهد سموه ومعالي وزير الخارجية الكازاخستاني التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين وهي مذكرة تفاهم بين النظام الإماراتي الوطني للاعتماد في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والمركز الوطني للاعتماد في جمهورية كازاخستان.

ووقع على مذكرة التفاهم من جانب الدولة الدكتورة رحاب العامري، مدير إدارة الاعتماد الوطني، ومن الجانب الكازاخستاني كاينر تايزانوف، مدير عام المركز الوطني للاعتماد .

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومدرسة ليسيوم رقم 84 بمدينة نور سلطــان وقعها من جانب الدولة سعادة محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومن جانب الكازاخستاني جوسوبوفا زاوري غينايتوفنا، مديرة مدرسة ليسيوم.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، قد عقد بعد أعمال اللجنة اجتماعاً مع معالي بييبوت أتامكولوف، وزير خارجية جمهورية كازاخستان، تم خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي بييبوت أتامكولوف على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين، مشيراً إلى الحرص على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

حضر اللقاء وأعمال اللجنة المشتركة سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الدولة لدى كازاخستان، وسعادة ماديار مينيليكوف، سفير كازاخستان لدى الدولة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في كلا البلدين.