محمد بن زايد يستقبل وزير الاقتصاد الماليزي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، في قصر البحر معالي داتو سري محمد أزمين علي، وزير الاقتصاد في ماليزيا، الذي يزور البلاد لحضور أعمال مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، المنعقد في أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019.

وبحث سموه والوزير الماليزي تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وماليزيا وإمكانات تنميتها في مختلف جوانبها خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لفتح آفاق أشمل للتعاون والعمل المشترك الذي يخدم مصالح البلدين.

كما استعرضا عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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وتناول اللقاء عدداً من المحاور، التي سيناقشها المؤتمر العالمي للطاقة والتي تتركز في رسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم ودورها في الازدهار العالمي.

حضر اللقاء سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، وسعادة محمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.