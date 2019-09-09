محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية الموريتاني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، في مجلس قصر البحر معالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون في جمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة.

وبحث سموه ووزير الخارجية الموريتاني العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك.

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كما تبادل الجانبان عدداً من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.