أسواق الإضاءة في الإمارات والسعودية تشهد نموّاً بنسبة 25% لتتخطى قيمتها 2 مليار دولار بحلول عام 2030

تستعد الشركات العالمية الرائدة في سوق الإضاءة لاستعراض أحدث تقنياتها في معرض الشرق الأوسط للإضاءة 2019" الأبرز في الشرق الأوسط، وتتطلّع للاستحواذ على حصّة في سوق الإضاءة الذكية متسارع النمو في المنطقة والتي يقدّر أن تتخطى قيمتها 2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

ووفقاً لتقرير ’تيك سكاي‘ للاستشارات الإدارية والأبحاث، ستبلغ قيمة القطاع نحو 2.16 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بحيث تستأثر الإمارات العربية المتحدة بالحصّة الأكبر البالغة 39%، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 38%، ومن ثم قطر 13%، والكويت بنسبة 5.8%، وتتوزّع النسبة المتبقية بين الدول الأخرى في المنطقة.

وعلى صعيد التقنيات والحلول، ستستحوذ تقنيات الإضاءة LED بنسبة الأغلبية في السوق بقدر75% لحولو الإضاءة الداخلية التي ستشكل بدورها 75% من حجم الأعمال. وستبلغ حصة أجهزة التحكم بالإضاءة 48% من الصفقات التجارية، تليحا أعمال التركيب 42%، والمصابيح الذكية 10%.

وفي تعليقه، قال ديشان إسحاق، المدير الأول لمعرض الشرق الأوسط للإضاءة: "استقطب المعرض الشركات من المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وازداد الاهتمام في ضوء الارتفاع المرتقب بنسبة 25.5% في السوق الإقليمية للإضاءة الذكية على مدار العقدين المقبلين".

وأضاف إسحاق: "يمثل قطاع الإضاءة الخارجية 25% فقط من السوق، ويتوقع أن يحقق قطاع حلول الإضاءة الخارجية الذكية أعلى معدلات النمو السنوي المركب".

وبحسب ’تيك سكاي‘، يأتي الارتفاع المتوقع كنتيحة للمبادرات الحكومية للمدن الذكية في المنطقة وجهود تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وتنامي التوجّهات التي تفضّل المنازل الآمنة والفاخرة، إلى جانب ازدياد الطلب في سوق إنترنت الأشياء.

ويشير التقرير إلى الدوافع الرئيسية المحرّكة للسوق وهي ظهور تقنية LI-FI (أو نقل البيانات بالاعتماد على الضوء) وغيرها من التقنيات، والانتشار المتزايد لحلول الإضاءة LED غير المرئية، وارتفاع الطلب على حلول الأمن المنزلية اللحظية، وازدياد الابتكار والتطورات في تكنولوجيا الاتصال اللاسلكي.

وبالرغم من تراجع أسعار المصابيح المعزّزة بتقنية LED، يرجّح أن يسجل القطاع أسرع نمو في سوق الإضاءة الذكية بالشرق الأوسط بحلول العام 2030. وذلك بفضل ارتفاع عدد السكان، و ايزداد الطلب على تدابير كفاءة استهلاك الطاقة، فضلاً عن ازدياد عدد الوحدات السكنية، مما يساعد بدوره فيتحقيق نمو طرضي في السوق الإقليمية للإضاءة الذكية.

وتضمّ المحفّزات الأخرى للقطاع زيادة الاستثمار في أبحاث وتطوير نظم الإضاءة القائمة على تقنيات ذكية وبيئية للحد من انبعاثات الكربون، وتزايد عدد المشاريع السكنية والتجارية الكبيرة، ومشاريع تطوير تقنيات إنترنت الأشياء، والارتفاع الكبير في الطلب على نظم الإضاءة الداخلية المتصلة عبر تطبيقات مختلفة.

وانطلاقاً من اعتماد منطقة الشرق الأوسط بسرعة على التقنيات، يبيّن تقرير’تيك سكاي‘ الانتعاش الواضح للطلب على نظم الإضاءة القائمة على أجهزة الاستشعار في المنطقة.

وأوضح التقرير أنه على مدار السنوات القليلة الماضية، شهدت المنطقة انتشاراً ملحوظاً للأجهزة الذكية، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية وغيرها. وفيما تتيح الأجهزة الذكية لمستخدميها إمكانية إدارة أجهزة الإضاءة الذكية والتحكم بها عبر العديد من تطبيقات الهاتف، يتزايد الاعتماد على حلول الإضاءة الذكية القائمة على تطبيقات الهواتف الذكية في مختلف أرجاء الشرق الأوسط".

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وقد استقطبت هذه التوجهات شركات عالمية رائدة لحلول الإضاءة الذكية مثل مجموعة ’جروبو إم سي آي‘ الإيطالية للمشاركة في معرض الشرق الأوسط للإضاءة، حيث تستعرض حلولحا المتكاملة التي تتبنى تقنية LED الفاعلة من حيث التكلفة، والتي يمكن التحكم بها بشكل كامل.

وبهذا الصدد، قال سيرجيو رودريغيز، مدير المجموعة: "تعتزم شركتنا استعراض حلولها المبتكرة للإضاءة التي يمكن التحكم بها برمجياً لتشكيل أجواء مخصصة لأي مناسبة، مع التركيز على إبراز شكل المباني بدلاً من حلول الإضاءة التقليدية، بالإضافة إلى حلول الإضاءة غير المباشرة في الأماكن الداخلية التي من شأنها أن تطفي إبداعاُ على المساحات وتجعلها تبدو أكثر أناقة. وتتيح المواد الجديدة فرصة متميزة لإطالة عمر تجهيزاتنا، وتخفيض استهلاك الكهرباء، وما لذلك من تأثيرات إيجابية على البيئة والاقتصاد".

وقال بريت بولسن، مدير عام عمليات ’ماسكو لايتنج‘ في الخليج: "تنتج ’ماسكو لايتنج‘ الأمريكية حلول LED مستدامة تعتمد على تقنيات تضمن الجودة والكفاءة في استهلاك الطاقة مما يجعلها مثالية للمستخدمين النهائيين ومورّدي الطاقة على حد سواء."

وأضاف:" فيما تبحث المزيد من المنشآت الرياضية عن تحسين الكفاءة وتجربة عشاق الرياضة بالاعتماد على حلول LED، تؤكد ’ماسكو‘ على ريادتها كمزود لمصادر الإضاءة المعززة بتقنية LED الملبية لمختلف احتياجات الفعاليات الرياضية والعمليات التشغيلية بكفاءة عالية، ونظراً لارتفاع درجات الحرارة الشديدة في هذه المنطقة، والتي قد تتخطى 45 درجة مئوية، نقدم حلول إضاءة فعالة ذات قدرة على تجاوز التحديات التي تفرضها طبيعة المنطقة، حيث تتميز حلول الإضاءة الليلة بكفاءة تعزز أنشطة الترفيه والعمل، وتتيح مزيداً من ساعات الإنتاج، فضلاً عن توفير بيئة عمل أكثر أماناً".

ويستعرض المعرض ستة مجالات رئيسية من حلول الإضاءة وهي: منتجات إضاءة الديكور وملحقاتها؛ والمكونات الكهربائية والإلكترونية لنظم الإضاءة وملحقاتها؛ والمصابيح الكهربائية؛ وتقنيات الإضاءة بمصابيح LED؛ والإضاءة الفنية وملحقاتها؛ وأتمتة المنازل والمباني.

وبهذه المناسبة قال إسحاق: "نشهد تغيرات متسارعة تشكل عصراً من التحوّل الشامل الواعد بفرص هائلة. ونسعى من خلال منصة المعرض إلى تسليط الضوء على أهم التوجهات المستقبلية والفرص المتاحة ومشاركة هذه الرؤى مع الجهات العارضة التي تتطلع لاغتنام الفرص الناشئة في المنطقة، مما يعني إتاحة العديد من فرص الشراكة التجارية المجزية مع الشركات المحلية والإقليمية المعنية.

وتشمل أجندة المعرض أيضا انعقاد مجموعة من الفعاليات المرافقة للمعرض وفي مقدمتها مؤتمر ’ثينك لايت‘ على المرافق للمعرض تحت شعار: "التكيّف مع التغيير: رسم المسار في عصر التحوّل". بالإضافة إلى المنصات المعرفية التي يجلبها المعرض وهي مسابقة’لايتيكيشن‘، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع ’لايت فانك‘ والتعاون مع مبادرة "السيدات في عالم الإضاءة" لتعزيز تصاميم الإضاءة أمام طلاب الجامعات حول العالم من خلال سفيرات المبادرة. و تهدف إلى إيجاد بيئة محفزة للابتكار في مجال تصاميم الإضاءة، حيث يتاح للطلاب من الإمارات فرصة استعراض ابتكاراتهم ورؤيتهم الإبداعية أمام جمهور عالمي.

وتعود مسابقة التصميم والتركيب ’ريدي .. ستيدي .. لايت‘ في دورتها الثالثة هذا العام ضمن الفعاليات المرافقة للمعرض، ويتم تنظيمها بالتعاون مع الرابطة البريطانية لحلول الإضاءة، و"إعمار العقارية" في ميناء خور دبي.

ومن المقرر أن يتم توزيع جوائز معرض الشرق الأوسط للإضاءة يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر في الأساطير بالنخلة جميرا. ويشهد حفل توزيع الجوائز هذا العام إضافة فئتين جديدتين هما "أفضل شخصية للعام" و"أفضل شركة توزيع للعام".

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض الشرق الأوسط للإضاءة 2019 في الفترة بين 15-17 أكتوبر بمشاركة أكثر من 300 شركة من 30 دولة؛ إلى جانب ممثلين عن القطاع من الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وسنغافورة وسلوفينيا.