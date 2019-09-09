الامارات | رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون خادم الحرمين بوفاة فيصل بن فهد بن جلوي

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون خادم الحرمين بوفاة فيصل بن فهد بن جلوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود ، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.