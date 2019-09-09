الامارات | محمد بن راشد عن أمير الكويت: رجل نحبه ويحبنا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد عن أمير الكويت: رجل نحبه ويحبنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن أمنياته بالشفاء لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. واستذكر سموه في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر" وقفة "أمير الإنسانية" مع دبي قبل خمسين عاما، لإطلاق قناة تلفزيونية من دبي.

وقال سموه: "قبل خمسين عاما في مثل هذا اليوم، وقف معنا رجل وقفة تاريخية لإطلاق أول قناة تلفزيونية من دبي ... رجل نحبه ويحبنا.. أمير الانسانية .. الشيخ صباح الأحمد .. آثار إنجازاته وانسانيته وحكمته ستبقى طويلا طويلا" وأضاف سموه: "تعبك يتعبنا يا أبا ناصر ... حفظك الله ورعاك وشفاك ..وأدام عزك ورفع قدرك".

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد فيديو لحفل إطلاق مكتب دولة الكويت في دبي، الذي تضمن كلمة لأمير الكويت الذي كان وقتها وزيرا للخارجية.

وردا على تغريدة سموه، حيّا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت، أنس خالد الصالح، في تغريدة عبر "تويتر"، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مستذكرا مواقف فالأشقاء في الخليج تجاه دولة الكويت.

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وقال الصالح: "وقفتكم مع الشرعية، والشعب الكويتي في أحلك الظروف ستبقى راسخة في ذاكرة التاريخ وفي قلوب الكويتيين، فكنتم مع دول الخليج نموذجا للوفاء ومثالا للأخوة."

كما اعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن أمنياته بالشفاء لأمير الكويت، وقال: "خطاك الشر يا أمير الإنسانية ... اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية واحفظه بعينك التي لا تنام."

يشار إلى أن سمو أمير الكويت أدخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال فحوصات طبية، حسب وكالة الأنباء الكويتية.