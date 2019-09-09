ليغو تطلق مسابقة #SheBuiltIt على مواقع التواصل الاجتماعي وتقدّم فرصة الفوز برحلة إلى مقرّ ليغو في...

انتهت العطلة الصيفية وبدأ الطلاب بالعودة إلى المدارس لكنّ المرح مع ليغو ما زال مستمراً حيث تطلق العلامة التجارية التي تمنح ملايين العائلات حول العالم بهجة البناء، مسابقة #SheBuiltIt "بَنَتها بنفسها" على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن إطار حملتها الأخيرة في الشرق الأوسط. ترتكز فكرة المسابقة على مبادرة ليغو واسعة النطاق "الابتكار لا يميز بين صبيّ أو بنت" والتي تسعى إلى الترويج للمساواة بين الجنسين في اللعب وتشجيع الأطفال على إدراك تميّز كل واحد منهم عن الآخر والتعبير عن أنفسهم بواسطة ابتكارات فريدة.

صمّمت المسابقة التي تجري على فيسبوك وإنستغرام طيلة شهر سبتمبر لإلهام بنّائي الغد وتعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال اللعب بدون قيود. ويمكن لكافة العائلات في الإمارات المشارَكة فيها من خلال زيارة الأهل وبناتهم متاجر ليغو المعتمدة لبناء مجسّمات فريدة من نوعها ومصنوعة كلياً من مكعّبات ليغو. وسيُحدّد كل أسبوع موضوع جديد مثل "منزلك المستقبلي" و"شخصيّتك المستقبلية" و"حيوانك الأليف المفضّل" بحيث يتسنّى للفتيات البنّاءات استكشاف مختلف أوجه قدراتهنّ الابتكارية. ويمكن للأهل إرسال صورة لبناتهم إلى جانب ابتكاراتهنّ الفريدة باستخدام هاشتاغ #LEGO و#LEGOMiddleEast و#SheBuiltIt ليدخلوا تلقائياً في المسابقة التي تتيح لهم الفوز برحلة إلى مقرّ ليغو في بيلوند في الدنمارك.

وستتحول هذه الفرصة الفريدة في 11 أكتوبر، يوم الفتاة العالمي، إلى واقع ملموس مع اختيار فائزة واحدة بالارتكاز على عدد الإعجابات والمشاركات والتعليقات التي حصدتها صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وستحصل الفتاة الفائزة على تذكرة ذهاب وإياب لعائلة من 4 أشخاص شاملة الإقامة الفندقية ورحلة لمدة ثلاثة أيام إلى مقرّ ليغو الممتدّ على مساحة 12 ألف متر مربع والذي يحوي 25 مليون مكعّب ليغو. وستستكشف هناك فتاة محظوظة واحدة مع عائلتها ستّ "مناطق اختبارية" ويشاركون في أنشطة تشمل برمجة الروبوتات في مختبر الروبوتات، إضافة إلى صنع فيديو رسوم متحركة خاص بهم في "مختبر القصص"، وبناء سمكة ليغو تكتسب حياة في حوض مائي رقمي. وإلى جانب الجائزة الكبرى، ستتلقّى ثلاث فائزات أخريات سلة رائعة تحتوي على منتجات من مجموعات ليغو المفضلة لدى العلامة التجارية.

وقالت أورسولا بييغانسكا، مديرة التسويق في ليغو الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا أن نمنح فتاة شابة من الشرق الأوسط وعائلتها هذه الفرصة الفريدة من خلال مسابقة #SheBuiltIt. فنحن نرى في ليغو ضرورة تشجيع كل طفل على استكشاف العالم حوله من خلال اللعب المبتكر. وقد أردنا من خلال #SheBuiltIt أن نوصل رسالة إلى الفتيات في كل مكان مفادها أنهنّ قادرات تماماً مثل الصبيان على تحقيق كل ما يحلمن به والمرح أثناء القيام بذلك."

واستضافت ليغو فعالية حصرية لإطلاق الحملة في 7 سبتمبر أقيمت في متجر ليغو في مول الإمارات بدبي. وقد حضرها ممثلون عن وسائل الإعلام وشخصيات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم كلهم آباء لفتيات شابات. وشارك الحاضرون بنشاط ممتع احتفالاً بإنجازات الفتيات في كل مكان طُلب منهم خلاله إطلاق العنان لابتكارهم وتركيب مجسّمات ليغو فريدة عُرضت لاحقاً في المتجر ليراها كل من يزوره.