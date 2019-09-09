فيشر تفتتح أوّل مركز تجربة عملاء لها في الشرق الأوسط

("ايتوس واير"): في فصلٍ جديد بمسيرتها، أعلنت "فيشر" الشرق الأوسط وأفريقيا عن الافتتاح الرسمي لـ"فيشر سنتر"، أوّل صالة عرض لها بالمنطقة في الشارع رقم 8 بمنطقة المصفّح الصناعية (إم-6) في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة- صندوق بريد 261738- جانب الأهلية للصرافة، بتاريخ 4 سبتمبر 2019. وافتُتحت الصالة بحضور السيد فلوريان بيركينماير، رئيس مجلس إدارة قسم أنظمة التركيب والمدير المُنتدب لشؤون التطوير وإدارة المنتجات؛ والسيد مايكل جيزبوهل، المدير المُنتدب لشؤون المبيعات والتسويق؛ والسيد جايانتا موكيرجي، المدير المُنتدب للشرق الأوسط وأفريقيا.

وجذب الافتتاح مجموعةً من كبار المتعاقدين والاستشاريين، إضافةً إلى عدد من المؤسسات الإعلامية والمهنئين من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وشهدت الفعالية العديد من الأنشطة التي تخلّلها تقديم المرطبات وجلسة تصوير قصيرة ولقاءات مع عددٍ من الوفود الرئيسية المشاركة في الفعالية إضافةً إلى تبادل التهنئات والتواصل.

وتُعتبر صالة عرض "فيشر سنتر" إنجازاً رئيسياً يأتي في إطار خطّة توسُّع استراتيجي رئيسية لشركة "فيشر" الشرق الأوسط وأفريقيا مع أخذ التوجهات الحالية للسوق بعين الاعتبار. ومن خلال إعادة التأكيد على التزام علامتنا التجارية بتزويد عملائنا بخدمة متميزة، جمعت "فيشر" الشرق الأوسط وأفريقيا كافّة منتجاتها تحت سقفٍ واحد.

وباتت صالة عرض "فيشر سنتر" حقيقةً واقعة حيث تفتح أبوابها خلال أيام العمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً. وستكون بمثابة صالة عرضٍ متكاملة، حيث يُمكن للعملاء تجربة كامل مجموعة منتجات و"فيشر" بشكل مباشر والحصول على مساعدةً من قِبَلِ موظّفينا الذين يتمتعون بخبرات تقنية مناسبة لتزويدهم بنصائح اختصاصية لتحديد المنتج الأمثل لتطبيقاتهم. وستتمتع الصالة بإمكانية بيع المنتجات الجاهزة، وفي حال الطلبات الكبيرة يُمكن لصالتنا توصيل المنتجات لكم من مستودعنا المركزي خلال اليوم التالي.

علامة "فيشر" التجارية ووعدها بالأداء

حصدت "فيشر"، على مدى أكثر من 70 عاماً، سمعةً واسعة في مجال تصميم وهندسة وبناء حلول التركيب المبتكرة. ولطالما كانت الشركة منذ تأسيسها عام 1948 مدفوعةً برغبةٍ مُستمرة بالتغيير والسعي إلى إيجاد حلول أفضل من خلال الابتكار.

ونضمن لعملائنا عند اختيار "فيشر" أفضل معايير الجودة وأفضل الخدمات المُصممة والتي تُركّز على هدفٍ واحد هو إسعاد العملاء.

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وتؤمن "فيشر" بشدة بالقيم الجوهرية للابتكار والمساءلة والموثوقية.

وبفضل نمو من خانتين على أساس سنوي وقوى عاملة تتجاوز 5200 شخص عالمياً، و47 شركة فرعية في 35 دولة و10 وحدات إنتاج في 7 دول وما يزيد عن 1500 من حقوق الملكية الفكرية، تسعى مجموعة "فيشر" بأكملها إلى اعتلاء موقع الصدارة في قطاع التركيب.

وتسعى "فيشر" الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي شركة فرعية تابعة بالكامل لـ"فيشر فيكسنج - ألمانيا"، باستمرار إلى توسيع آفاقها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. وتُشرف عمليات "فيشر" الشرق الأوسط من مقرّها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة على المنطقة بأكملها عبر مكاتب محلية في المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت وعُمان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وباكستان، وتتمتّع بحضورٍ معمّق في جميع المشاريع الرئيسية والأسواق التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تشتهر شركة "فيشر" بمنتجاتها المتنوعة في مجال حلول التركيب ومنتجات منع انتشار الحرائق والأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة، إضافةً لكونها شريكاً للأعمالٍ المتميّزة ذائع الصيت في تزويد العملاء بخدمات متميزة متكاملة عبر مجموعة من الخدمات التخصصية ابتداءً من برامج التدريب المعتمدة والندوات والاختبارات داخل الموقع وخارجه ودعم التصميم التقني والندوات المجانية عبر الإنترنت وبرمجيات تصميم مبتكرة مجانية وغير ذلك المزيد. وبفضل هذا المستوى من الخدمة المتميزة، تحظى العلامة التجارية "فيشر" بتقديرٍ عالٍ من قِبَل المهندسين في جميع أنحاء العالم وتتمتّع بشهرة واسعة في قطاع الإنشاءات نظراً لموثوقيتها المُثبتة ومعايير الجودة العالية لديها.

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*المصدر: "ايتوس واير"