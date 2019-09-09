الامارات | محاكمة مسافر حاول إدخال لفائف لحفظ الحشيش من مطار الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة مسافر حاول إدخال لفائف لحفظ الحشيش من مطار الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية متهم فيها (ع.ع) من الجنسية العربية بتهمة إدخال محظورات إلى الدولة عبر مطار الشارقة، إذ تم ضبطه وبحوزته مجموعة من لفائف الحشيش من قبل أفراد الأمن خلال قدومه من موطنه إلى الدولة.

وتعود تفاصيل حسب أقوال الشاهد الذي يعمل في شرطة مطار الشارقة عندما كان المتهم قادم من بلده الأم ويريد الدخول إلى الدولة من مطار الشارقة، وخلال تواجده في غرفة المراقبة شاهد المتهم يقوم بحركات غريبة، وتم رصده وهو يرمي لفافة من جيبه على الأرض، وبعدها توجه أحد الموظفين والتقطها عن الأرض، واتضح بأنها لفافة تستخدم لحفظ الحشيش، مشيراً إلى أنه تم ضبط المتهم وتبين بأن اسمه ضمن قائمة الأسماء المطلوبة وبحقهم تعميم.

وتابع: تم التحقيق مع المتهم وتم جلب حقائبه وتفتيشها وتبين وجود مجموعة كبيرة من اللفائف في الحقيبة ولكنها كانت فارغة، مشيراً إلى أنه بفحص اللفائف تم التأكد من أنها تستخدم لحفظ الحشيش، لافتاً إلى أن المتهم اعترف بالتحقيقات بأنها ملكه وكان يستخدمها في بلاده وتم إحالته للنيابة والمحكمة لمحاكمته.

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وواجهت المحكمة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وبأقوال الشاهد، فأنكرها، وقال إن ما ورد في أقوال الشاهد غير صحيح.

بدورها طلبت النيابة إدانة المتهم، فيما أجلت المحكمة القضية لتاريخ 16 سبتمبر المقبل لتقديم الدفاع.