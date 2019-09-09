الامارات | متطوعون شباب يرافقون كبار المواطنين والمقيمين للمشي في ياس مول

شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعون شباب يرافقون كبار المواطنين والمقيمين للمشي في ياس مول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في خطوة تهدف إلى مد جسور التواصل بين الأجيال لتحقيق أثر اجتماعي إيجابي في حياة كبار المواطنين والمقيمين في أبوظبي، تم إطلاق مشروع "رحلة أجيال" ضمن برنامج "معاً" للمشاركة المجتمعية، والذي يهدف إلى مشاركة الشباب أحلامهم وآمالهم مع كبار المواطنين والمقيمين والذين بدورهم سيقدمون النصيحة والإرشاد والمشورة عبر حكاياتهم وتجاربهم في الحياة.

وقد شارك في المشروع 50 متطوعاً من خلال منصة volunteers.ae لتمضية الصباح مع 30 من كبار المواطنين والمقيمين.

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ويهدف مشروع "رحلة أجيال" إلى تعزيز التكامل بين الأجيال، وتمكين الترابط المجتمعي من خلال الحث على أسلوب حياة أكثر نشاطاً، وزيادة التفاعل الاجتماعي مع كبار المواطنين والمقيمين.

وستقام الفعالية كل يوم سبت ولمدة شهر كامل في ياس مول، وستمتد لاحقاً إلى مناطق مختلفة في أبوظبي.

وقد حقق إطلاق مشروع "رحلة أجيال" نجاحًا كبيرًا بفضل دعم كل من ياس مول، ومستشفى برجيل، ومؤسسة تنمية الأسرة، وصندوق أبوظبي للتقاعد والمعاشات، ومؤسسة الإمارات.