يقدم خدمات عناية طبية رفيعة المستوى مع أحدث التقنيات والمعدات من فيليبس

أبرمت ’فيليبس‘ شراكةً مع ’مركز العبدلي الطبّي‘، المستشفى الجديد متعدد التخصصات، والذي بدأ باستقبال المرضى في العاصمة الأردنية عمّان. وقد تم تجهيز ’مركز العبدلي الطبّي‘ بأحدث التقنيات الكفيلة بتحسين فرص السلامة وضمان كفاءة عمليات التشخيص والعلاج، والتي ستزوّد المرضى بتجربة مُحسّنة. ويتضمن ذلك أحدث الابتكارات التي توصّلت إليها ’فيليبس‘ في مجال المعالجة القائمة على الصور، ومنصات المراقبة المتطورة للمرضى، ومجموعة كاملة من وحدات التصوير بالأمواج فوق الصوتية، والتصوير الرقمي بالأشعة السينية.

وفي معرض تعليقها، قالت أوزلم فيدانشي، الرئيس التنفيذي لشركة ’فيليبس‘ في منطقة الشرق الأوسط وتركيا: "يسرّنا أن نتعاون مع ’مركز العبدلي الطبّي‘ لتحسين سبل العناية بالمرضى، والارتقاء بمستوى خبرة الكادر الطبي للوصول إلى نتائج صحية أفضل. لقد تم تجهيز المركز بأحدث ابتكارات ’فيليبس‘ في مجال المعالجة القائمة على الصور، ومنصات المراقبة المتطورة للمرضى، وأجهزة التصوير بالأمواج فوق الصوتية، والتصوير الرقمي بالأشعة السينية، ما سيزوّد الأطباء السريريين بفرصة الوصول إلى تشخيص أفضل وأسرع وأكثر دقة. وتعاون المركز مع ’فيليبس‘ لتصميم حلّ طبّي حديث للتواصل مع المرضى والعناية بهم ومراقبة أوضاعهم الصحية، مما يتيح لهم إجراء مراقبة دقيقة ومستمرة لمرضاهم طوال فترة إقامتهم".

ومن جانيه، قال السيد أحمد أبوغزالة، نائب رئيس مجلس إدارة ’مركز العبدلي الطبّي‘: "نحن فخورون بالشراكة التي تجمعنا مع ’فيليبس‘، والتي تتيح لنا توفير مستويات رعاية أفضل لمرضانا، وتحسين تجاربهم العلاجية خلال أكثر مراحل حياتهم صعوبة. ونتشارك معاً الالتزام بتحسين ممارساتنا الطبية عبر التكنولوجيا، والسعي لاتخاذ خطوات واسعة في العلوم الطبية. ونوجّه الشكر والامتنان للشركة العامة لاستشارات وتجهيزات المستشفيات لما قدمته من نصائح حول أفضل خيارات المعدّات الطبية المتاحة لمركزنا".

وتنسجم هذه الاتفاقية مع استراتيجية ’مركز العبدلي الطبّي‘ لاعتماد الابتكار في دعم رسالته المتمثلة في تقديم أفضل الممارسات الطبية التي تولي أهمية كبيرة للعناية بالمريض وتأمين احتياجاته في المقام الأول، وتشجع الدراسات والأبحاث والبرامج التعليمية ذات الصلة - وستكون هذه المعدات جزءاً من المنصة المتاحة لبرنامج تدريب الأطباء المقيمين في المستقبل.

خدمات الرعاية الطبية المتميزة والمتاحة في مركز العبدلي الطبّي

المعالجة القائمة على الصور

يعتبر Azurion الجيل الجديد من منصات المعالجة القائمة على الصور، ويتيح للمختصين اتخاذ مجموعة واسعة من الإجراءات الروتينية والمعقدة مع تجربة مستخدم فريدة، مما يساعد ’مركز العبدلي الطبّي‘ على تحسين أداء مختبراته، وتزويد مرضاه بمستوى فائق من الرعاية. كما أنه ملائم لإجراء دراسات كاملة لصور الأوعية الدموية في حالات أمراض القلب، وفحص الفيزيولوجيا الكهربائية، والإجراءات العصبية والمعنية بالأوعية الدموية. وتسهم هذه التقنية في تقديم رعاية استثنائية للمرضى وتعزيز أداء المخبر عبر الجمع بين التميز في المجال السريري والابتكار في تطوير سير الأعمال.

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منصات المراقبة المتطورة للمرضى

تم تجهيز ’مركز العبدلي الطبّي‘ بمجموعة كاملة من حلول ’فيليبس‘ المتطورة لمراقبة المرضى، مما يزوّد المرضى بمنصة مراقبة مستمرة وسهلة لرحلتهم العلاجية. وتم توزيع أحدث ابتكارات ’فيليبس‘ من أجهزة المراقبة Intellivue، ومن بينها Intellivue X3 للنقل وجهاز المراقبة المتطورIntellivue MX800، في كافة وحدات مركز العبدلي الطبّي وأقسامه المتخصصة بالعناية المشددة.

وعلاوة على ذلك، ومن خلالIntelliBridge ، يمتلك ’مركز العبدلي الطبّي‘ القدرة على تحقيق التواصل والتكامل مع كافة أجهزة ’فيليبس‘ لتشخيص أمراض القلب، مما يعني تحقيق تجربة عناية طبية كاملة ومتصلة.

التصوير بالأمواج فوق الصوتية

تعاونت ’فيليبس‘ مع ’مركز العبدلي الطبّي‘ فيما يتعلق بأجهزة التصوير بالأمواج فوق الصوتية للتركيز على إجراء تشخيص دقيق عبر استخدام الابتكارات المساعدة على تقديم أفضل رعاية للمرضى. تتمثل الأولوية في تزويد المرضى بخدمات رعاية صحية استثنائية، مدعومة بعروض آمنة ومحددة وعالية الحساسية ويمكن تكرارها من نظام EPIQ للتصوير بالأمواج فوق الصوتية من ’فيليبس‘.

ويساعد استخدام نظامnSIGHT في الحصول على صور بدقة وضوح مثالية وصولاً إلى مستوى البكسل - ويوفر أداء تصوير قوي لكل عملية فحص، لتحقيق مستويات جديدة من الوضوح وتحديد الحلالات السريرية.

ولمعالجة تحديات التصوير، قدمت ’فيليبس‘ جهاز xMATRIX الذي يعتبر أحدث تقنيات المحوّل متعددة الاستخدامات للتصوير بالأمواج فوق الصوتية. وبمجرد ضغطة زر واحدة، يمكن أن يخضع المرضى لفحوصات سريعة وسهلة مع جودة تصوير ممتازة ونتائج دقيقة. وقد صممت ’فيليبس‘ المحوّل X5-1 xMATRIX لتوفير صور رائعة بأبعاد ثنائية وجودة عالية، والمساهمة في فحص حالات المرضى التي يصعب تصويرها.

ويصبح أداء xMATRIX أكثر قوة بفضل أحدث التقنيات عندما يُستخدم مع المحوّلX7-2t Live 3D للتصوير عبر المريء. ويوفر التصميم ترددات عالية وعرضاً كبيراً، ما يتيح دقة أعلى وتعبئة للأنسجة بصور ثنائية الأبعاد أو مباشرة بالأبعاد الثلاثية. كما توفر هذه التقنية الحديثة قدراً أعمق من الاختراق ودقة أعلى، مما يتيح للأطباء وضع التشخيص بثقة أكبر.

التصوير الرقمي بالأشعة السينية

تمتاز نظم التصوير الرقمي بالأشعة السينية من ’فيليبس‘ بالجودة الفائقة والكفاءة الكاملة التي تختص بها غرف التصوير الرقمي في نظام مرن ومتنقل للتصوير بالأشعة السينية. وقد تم تزويد MobileDiagnost wDR بتقنيات ’فيليبس‘ الفريدة لمعالجة الصور، والتي توفر جودة صور رائعة مع إدارة ممتازة لحجم الجرعة من الأشعة السينية. وعلاوةً على ذلك، أصبح اتخاذ القرارات السريعة أمراً ممكناً بفضل التوفر السريع للصورة مع أجهزة الكشف SkyPlate اللاسلكية المحمولة ذات الوزن الخفيف.