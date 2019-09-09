دائرة القضاء تستهدف توعية 30 ألف عامل بقرية الراحة بالمفرق

استهدفت دائرة القضاء في أبوظبي، توعية 30 ألف عامل، خلال زيارة لجنة التوعية العمالية إلى قرية الراحة بمنطقة المفرق، وذلك في إطار جهود الدائرة نحو نشر الثقافة القانونية بين العمال وتسليط الضوء على حقوقهم والتزاماتهم، باعتبارهم شريك محوري في عملية البناء والتنمية.

وأوضحت دائرة القضاء أن هذه الفعالية تأتي ضمن الحملة التي أطلقتها لتوعية 250 ألف عامل على مستوى إمارة أبوظبي، خلال العام الجاري 2019. مشيرةً إلى أن لجنة التوعوية العمالية استأنفت عملها في القرى العمالية بعد فترة توقفت لمدة شهرين خلال فترة الإجارزات الصيفية.

وأضافت الدائرة؛ أن الفعالية تضمنت محاضرة توعوية تحت عنوان "حقوقهم مسئوليتها" وذلك باللغات الإنجليزية والأردو والبنغالية. كما تم وضع شاشات ضخمة تم من خلالها عرض مواد إعلامية متنوعة حول حقوق العمال وأهم واجباتهم مترجمة إلى عدد من اللغات المختلفة وذلك لضمان تحقيق الاستفادة التوعوية الكاملة. إضافة إلى توزيع المنشورات القانونية. وتنظيم عدد من الأنشطة الترفيهية مثل المسابقات وتوزيع الجوائز التشجيعية على المشاركين.

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