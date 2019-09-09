مهرجان طيران الإمارات للآداب يعلن عن فتح أبواب المشاركة في مسابقة "مونتغرابا للكتابة 2020"

تم فتح باب المشاركة لمسابقة مهرجان طيران الإمارات للآداب "مونتغرابا للكتابة 2020"، المسابقة المرموقة التي تهدف إلى اكتشاف الروائيين الذين لم يتمكنوا من نشر أعمالهم.

للمسابقة تاريخ حافل من المنجزات، إذ تمكن ثمانية من الفائزين في السنوات الست السابقة من نشر أعمالهم لدى أعرق دور النشر العالمية، وذلك بالرغم من أن الجوائز التي يحصل عليها المتسابقون، لا تتضمن عقود نشر، إلا أن الجائزة تقدم للقرّاء والناشرين أفضل الكتّاب وتعرفهم على أعمالهم.

ويمكن أن يشارك في المسابقة جميع الروائيين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة أو البحرين أو الكويت أو عُمان أو المملكة العربية السعودية، من الذين لم يسبق لهم نشر أعمالهم، على أن لا تقل أعمارهم عن21 عاماً. وللمشتركين حرية اختيار الشكل الأدبي الذي سيشاركون فيه باللغة الإنجليزية، ويجب أن تتضمن المشاركات ملخصاً للرواية من 400 كلمة، وأول 2,000 كلمة من مخطوطة الرواية الكاملة، علماً بأن الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 27 نوفمبر 2019.

للمشاركة، يرجى زيارة الرابط: https://www.emirateslitfest.com/whats-on/competitions/montegrappa-writing-prize/

ورشة عمل

يوفّر مهرجان طيران الإمارات فرصة استثنائية للمشاركين لتطوير مهاراتهم والحصول على توجيهات حول كتابة رواية تحقق أفضل المبيعات، من خلال ورشة عمل لروائيتين سبق لهم الفوز بالمسابقة، هما الكاتبة أنابيل كانتاريا، الحائزة على جائزة مونتغرابا للكتابة في دورتها الأولى، والكاتبة جيسيكا جارلفي إحدى الفائزات بدورة عام 2016 ، وقد تمكنتا من نشر رواياتيهما بعد فوزهما بالمسابقة مباشرة، إذ أسهمت المسابقة بشكل كبير في تسليط الضوء على موهبتيهما.

تقام ورشة العمل في نادي التجارة العالمي، دبي في 5 أكتوبر، من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 12:30 ظهراً، وتبلغ قيمة رسم الاشتراك في الورشة 200 درهم.

للحجز يرجى زيارة الرابط: https://www.elfdubai.org/en/montegrappa-writing-prize-workshop

وعن الجائزة والورشة علقت أحلام بلوكي، مديرة المهرجان مهرجان طيران الإمارات للآداب: " نظمنا أول ورشة عمل العام الماضي، وقد حظيت بشعبية كبيرة، وكانت الفائزة العام الماضي من المشاركين في الورشة."

وأضافت: "من المؤكد أن المشاركة في مثل هذه الورشات تسهم في توجيه المتسابقين وتضعهم على المسار الصحيح. لقد حقق المشاركون في الدورات السابقة نتائج عظيمة، ومن الرائع أننا تمكنا من خلال هذه المسابقة من تشجيع كتّاب المنطقة وتمهيد طريق نجاحهم".

وقال تشارلز نحاس، مدير توزيع "مونتغرابا" في الشرق الأوسط: "إنه لشرف لنا أن نكون قادرين على توفير منصة لاكتشاف مؤلفين جدد من خلال جائزة مونتغرابا للكتابة. مونتغرابا أعرق مصنع لأدوات الكتابة في إيطاليا، وليس هناك من طريقة لتشجيع الكتابة وتعزيز دورها ومكانتها أفضل من مساعدة المؤلفين الجدد على ترسيخ خطواتهم في عالم الأدب".

يُقيّم المشاركات الوكيل الأدبي الشهير، لويجي بونومي، مؤسس شركة "لويجي بونومي وشركاه"، وهو الوكيل الأدبي المعتمد لدى العديد من مؤلفي المهرجان السابقين، ومن أبرزهم، ريتشل هاملتون ولوسي سترينج، اللتان تعرّف عليهما القرّاء بعد مشاركتهما في المسابقة.

يحصل الفائز / الفائزة بالمسابقة على نسخة حصرية من قلم حبر مونتغرابا الفاخر، عليه صورة أو رسم (من اختيار الفائز) محفور باليد، وهذه الخدمة المميزة لا تقل تكلفتها بالعادة عن 6000 دولار أمريكي.

وستتيح الفرصة للفائز بالجائزة لمناقشة مخطوطته مع لويجي بونومي، أعرق وكيل أدبي في بريطانيا، وعلى الرغم من أن جائزة مونتغرابا لا تتضمن تأمين عقود للكتب، إلا أن معظم الفائزين السابقين تمكنوا من نشر كتبهم لدى دور نشر مرموقة، وغدوا مؤلفين مشهورين. كما سيحصل الفائز أيضاً على إقامة لمدة ليلتين في فندق خمس نجوم في إمارة دبي.

سيتم الإعلان عن الفائز في مهرجان طيران الإمارات للآداب 2020 (4-9 فبراير).