"بريك بلك الشرق الأوسط" يعزز تنمية القطاع البحري في الشرق الأوسط وأفريقيا

تحت رعاية معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، تكشف الدورة القادمة من "مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط" عن العديد من المبادرات النوعية التي من شأنها تطوير القطاع وتعزيز تنافسيته عالمياً. ما يسهم بدوره إلى زيادة عدد الحضور لكل من الزوار والعارضين المهتمين بالقطاع الملاحي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر والمعرض يومي 25 و 26 فبراير 2020 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويستعد الحدث لمواصلة ترسيخ مكانته كأكبر حدث في صناعة الشحن البحري للبضائع السائبة ونقل المعدات الضخمة للمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي. وستقام الدورة الخامسة للمرة الثانية على التوالي في دبي؛ ما سيوفر موقعاً مناسباً لالتقاء مجموعة واسعة من صانعي القرار في منطقة الشرق الأوسط وكبار الخبراء والمسؤولين.

ومع اقتراب معرض إكسبو 2020 وتزايد الطلب على الشحنات الضخمة من الآلات والمعدات العملاقة للمشاريع، يقدم "بريك بلك الشرق الأوسط" قيمة مضافة عبر المناقشات والأفكار التي يتم تداولها بين أصحاب القرار. وبهذا السياق صرح معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات ورئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، قائلاً: "يعد مؤتمر ومعرض بريك بلك حدثاً يتم تنظيمه على مستوى العالم، ولكن نسخة الشرق الأوسط منه تعد استثنائية بمقاييس عديدة؛ فهي تتمتع بدعم كبير من قبلنا في حكومة الإمارات فضلاً عن مشاركة العديد من الشركات الدولية المعنية بالشحن البحري. لاسيما وأنها تعقد في هذا التوقيت الهام للغاية بالنسبة للصناعة البحرية للدولة، حيث نتقدم للترشح مجدداً لعضوية المكتب التنفيذي للمنظمة البحرية عن الفئة "ب"؛ وبالتالي، سيساهم هذا الحدث على صياغة مستقبل القطاع من خلال تبادل الأفكار القيمة التي تطور مكان الدولة عالمياً".

على صعيد آخر أوضح المهندس أحمد شريف الخوري، المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، بقوله: "تبذل الدولة جهوداً كبيرة لتطوير القطاع البحري والأداء اللوجستي تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021، وتشير التقارير(حسب تقرير DNVGL (إلى أنه تم إستثمار حوالي (65 مليار دولار) في الموانئ في الدولة خلال عام 2018 وهذا ما يساهم مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط في تعزيزه و إبرازه بشكل كبير. حيث يوفر الحدث فرصاً لتطوير البنية التحتية للنقل البري والبحري من خلال استمراره في ترسيخ المقومات البحرية للدولة. في حين تبنى منظمو الحدث هذا العام العديد من المبادرات المبتكرة، تكريساً لبيئة الأعمال الإبداعية التي تمتاز بها دولة الإمارات بشكل عام وقطاع الصناعة البحرية الوطنية فيها بشكل خاص".

وأفاد الخوري: "تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بين 20 دولة من حيث حركة الحاويات في الموانئ، كما تتمتع بموقع متميز في قلب الخليج العربي؛ ما مكنها من الاستحواذ على أكبر حصة من إجمالي حركة الحاويات والبضائع في المنطقة بنسبة 60 في المائة. ويعد هذا الحدث الذي يجذب مشاركين من أكثر من 75 دولة، منصة مثالية للتركيز على تطوير البنية التحتية الضخمة والمشاريع الكبرى في قطاع الشحن وفق المعايير العالمية".



مبادرات بنَاءة نحو صناعة أفضل

بذات المنهجية التي ساهمت بها جمعية النساء العاملات في قطاع الشحن البحري للشحن والتجارة الدولية "ويستا" في الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط، ستشهد الدورة القادمة من الحدث مزيداً من المبادرات الجديدة لتطوير دعم وتمكين المرأة في الصناعة البحرية.

من طرفه علَق بن بلامير، المدير التجاري لمؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط، قائلاً: "لقد رسخنا فعاليتنا كواحدة من أكثر المنصات كفاءة للتواصل المباشر مع صناع القرار في مجال الخدمات اللوجستية والمشتريات في المنطقة. كما أصبحنا ملتقى مثالياً للعثور على الشركاء التجاريين، وإجراء المحادثات وإطلاق المشاريع التجارية الجديدة. وإلى جانب تلك المزايا الملموسة، يعد حدثنا أيضاً وجهة لتبادل المعرفة، ومع تزايد عدد الحضور من الزوار الذين يتوقون إلى المزيد من الاطلاع على مستجدات المشاريع في القارة الأفريقية؛ وعليه، نفخر بأن نعلن عن تنظيم ورشة يحضرها كل من كبار الشركات الملاحية وطلاب القطاع الملاحي لنشر الوعي حول فرص وأخر مستجدات قطاع الخدمات اللوجستية. وستلبي هذه الإضافة في أجندة المؤتمر لعام 2020 احتياجات زوارنا وعارضينا في استكشاف الفرص الجديدة، كما ستساعد في مواصلة جهودنا لتنمية دور مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط لتحقيق أقصى قدر من النجاح في المنطقة".

ولا تقتصر جهود المنظمين على تطوير وتعزيز جدول أعمال المؤتمر وجلسات الحوار؛ بل ستشمل النسخة القادمة إطلاق مبادرة جديدة بعنوان "بريك بلك ماسترز" والتي تقدم لمشاركي الحدث امتيازات حصرية. وقد تم إطلاق هذا البرنامج الجديد كلياً لكبار الشخصيات لأول مرة هذا العام في النسخة الأوروبية من المؤتمر في مدينة بريمن بألمانيا.

وحول أهمية برنامج عضوية بريك بلك المميزة التي سيتم طرحها في الفعالية؛ أوضحت ليزلي ميريديث، مديرة التسويق في بريك بلك للفعاليات والإعلام، قائلة: "نحن متحمسون للغاية لتقديم برنامج بريك بلك ماسترز في النسخة الخامسة من بريك بلك للشرق الأوسط حيث نرى دعمًا حكوميًا قويًا ومشاركة شركات الشحن البارزة في المنطقة. تأتي بريك بلك ماسترز مع قائمة من المزايا الهامة بالإضافة إلى إعطاء الفرصة لصاحبي إتخاذ القرار في قطاع الشحن لتبادل الأفكار مع الزملاء واكتشاف شركاء جدد في قطاع نقل البضائع السائبة. "

واختتمت ميريديث بالقول ، "سنفتح أبواب التسجيل للنسخة الخامسة من الحدث في أكتوبر ونرحب بجميع قادة الصناعة والخبراء للانضمام إلينا من خلال التسجيل على صفاحاتنا الرسمية."