غداً .. افتتاح الدورة ٢٦ للمهرجان التجريبى والمعاصر

كتب- كمال سلطان

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي غداً الثلاثاء فعاليات الدورة 26 من المهرجان والتي تنطلق خلال الفترة من 10 حتى 19 سبتمبر الجاري، وتحل الولايات المتحدة الأمريكية، دولة ضيف الشرف لهذه الدورة.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم مجموعة من رموز المسرح من العرب والأجانب وهم الكاتب والمخرج لي بروير، من "أمريكا"، والمخرج ثيودوروس تيرزوبولوس، من "اليونان"، والدكتورة جيسيكا قهوة، أستاذ المسرح بجامعة ماريلاند في كوليدج بارك بالولايات المتحدة الأمريكية، من "أوغندا"، والكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني، من "مصر"، والمخرج المسرحي زياني شريف عياد، من "الجزائر"، والمخرج محسن العلي، من "العراق"، كما يمنح المهرجان ميداليته التذكارية لمجموعة من الفنانين وكتاب المسرح المصري تقديرا لاسهاماتهم الفنية والنقدية في إثراء الحركة المسرحية وهم الفنان سيد رجب والفنانة سميرة عبدالعزيز، والناقد المسرحي عبدالرازق حسين، والمخرج أحمد كمال، ومن المبدعين الراحلين المخرج هناء عبدالفتاح، والناقد حازم شحاته، والمخرج محمد أبو السعود.

وأوضح مهران خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد يوم الأربعاء الماضى أن هذه الدورة تشهد عودة الكتب المطبوعة للمهرجان وهي خطوة تبعت خطوة العام الماضي بعمل كتب في صيغة الكترونية، كما تشهد الدورة محاضرات عملية وورش لأساتذة من الولايات المتحدة وأوغندا واليونان إضافة للمحور الفكري الذي يدور حول القارة السمراء ومسرحها ومسرحييها

وأعلن مهران أن الدورة "26" تدشن لأول مرة محاضرات عملية وهي "المسرح الغنائي" يشارك فيها كل من والفنانة والمطربة المعروفة سوزانا مارس، وعازف البيانو اريك ليتل، والفنانة كاترينا جالكا من الولايات المتحدة الأمريكية، "العلاقة بين الأسطورة والواقع" يشارك بها المخرج اليوناني ثيودوروس تيرزوبولوس، "التمثيل" يشارك بها كل من الفنان فين شامبري، والفنانة جوزي سيد، والفنان جوناثان والترز، من الولايات المتحدة الأمريكية، "علاقة الممثل بالمخرج" يشارك بها المخرج الأمريكي لي بروير من الولايات المتحدة الأمريكية، "العرض المسرحي .. ومسرحة الزمان والمكان" تقدمها الدكتورة جيسيكا قهوة، أستاذ المسرح بجامعة ماريلاند في كوليدج بارك بالولايات المتحدة الأمريكية، "أزمات المسرح.. الحالة اليونانية" يشارك بها أستاذ تاريخ المسرح اليوناني سافاس باستاليديس.