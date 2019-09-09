الامارات | مخالفة خطرة وراء حادث تصادم حافلة مدرسية بصهريج

شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة خطرة وراء حادث تصادم حافلة مدرسية بصهريج والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي العميد سيف مهير المزروعي إن مخالفة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات التي تصنف من المخالفات الخطرة وراء حادث مروري وقع صباح اليوم على جسر معبر الخليج التجاري بين حافلة مدرسية تابعة لمدرسة مدرستنا الثانوية الانجليزية– فرع الورقاء – ومركبة صهريج مياه "تنكر"، ما نتج عنه إصابة 19 شخصاً من بينهم 15 طالباً ومشرفَتين أصيبوا بإصابات بسيطة، ومشرفة ثالثة وسائق الصهريج تعرضوا لإصابات متوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى راشد.
وأشار إلى أن لحادث تسبب في ازدحام مروري على جسر معبر الخليج التجاري، لافتاً إلى أن مخالفة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات تعد من المخالفات الخطرة، التي تتسبب دائماً في حوادث بليغة، ويقع فيها كثير من السائقين، رغم التحذيرات المتكررة، والتوعية بضرورة الانتباه وأخذ الحيطة والحذر.
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