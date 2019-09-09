كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف سيدفع رفع حدود الملكية الأجنبية عجلة الاستثمارات في الإمارات؟

أعلنت مجموعة من الشركات المدرجة في دولة الإمارات، وخاصة البنوك، عن نيتها زيادة حدود الملكية الأجنبية (FOL)، وجذب محافظ استثمارية أعلى إلى البلاد.

ويتوقع المحللون أن توفر الاستثمارات الأجنبية المتزايدة في البنوك المحلية مزايا متعددة للمؤسسات المعنية وسوق الأوراق المالية والاقتصاد ككل.

وقال السيد راجو، رئيس الأبحاث في مركز الكويت المالي: “إن زيادة مستويات الملكية الأجنبية ستمكن البنوك من توسيع قاعدة مستثمريها وجذب رؤوس الأموال في وقت تكتنف فيه الاقتصاد حالة من عدم اليقين، الأمر يبشر بالخير بالنسبة لبرنامج الخصخصة وسيحافظ على تدفقات رأس المال إلى الإمارات”.

وأعلنت بعض البنوك الرائدة، مثل بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني مؤخراً عن نيتها زيادة حدود الاستثمار الأجنبي، في حين أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن نيته زيادة الحد الأقصى للملكية الأجنبية إلى 40 في المائة في المستقبل، وأعلن البنك الفيدرالي في يوليو من هذا العام عن خططه لإلغاء حد الملكية الأجنبية تمامًا، وفقًا للموافقات التنظيمية.

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني في وقت سابق من هذا الشهر عن قيامه بتنفيذ زيادة في سعر الفائدة من 5 في المائة إلى 20 في المائة.

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وقال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في سينشري فاينانشال: “زيادة الاستثمار الأجنبي في البنوك المحلية يوفر مزايا متعددة للمؤسسات المعنية، ويمكن أن يساعد المستثمرون الأجانب، خاصة أولئك الذين لديهم خبرة في الإدارة، في تحسين ممارسات إدارة المخاطر وزيادة الشفافية، مما يؤدي إلى تحسين معايير حوكمة الشركات”.

وسيساعد وجود شريك استراتيجي أجنبي مثل البنك في زيادة تنوع المنتجات وتعميق السوق المالية.

وقال رجل الأعمال والممول شايلش داش: “سيكون ارتفاع معدلات الفائدة المالية إيجابيا بالنسبة للقطاع المصرفي، وخاصة هيكل رأس المال، إذا أتبع ذلك بزيادة التمويل الأولي بدلاً من استثمارات المحافظ. وسيشهد تدفق استثمارات المحافظ بالتأكيد انتعاشًا لأنه القطاع الأكثر نشاطًا في التداول باستثناء العقارات في الإمارات”.

وتتوقع Valecha من Century Financial أن تكون الاستثمارات الأجنبية من المنطقة غير الخليجية كبيرة في الإمارات مع إلغاء الحصص الحالية إلى حد كبير، بحسب غلف نيوز.