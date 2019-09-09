كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور|نظرة داخل أول متجر Urban Outfitters في دبي

في وقت سابق من العام تم الكشف عن أن Urban Outfitters ستفتح متجراً في دبي مول، والآن تم افتتاح أول متجر من نوعه في الشرق الأوسط يوم 5 سبتمبر 2019.

ويمتد المتجر على مساحة 10000 متر مربع، ويكشل وجهة تقدم كل ما يحتاجه الرجال والنساء بالإضافة إلى الأدوات المنزلية وأسلوب الحياة.

وتم تأسيس شركة Urban Outfitters في عام 1970 في مدينة فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية لتقديم “تجربة بيع بالتجزئة فريدة ومركز مجتمعي للعملاء الشباب والمبدعين”. وفي أيامنا يضم المتجر المعترف به عالميا العديد من العلامات التجارية الأصلية والمنتجات التي تقع تحت مظلتها.

وتشمل العلامات التجارية العالمية التي يمكن العثور عليها: FILA و Nike و Champion و Adidas، بالإضافة إلى العلامات التجارية الخاصة بـ Urban Renewal.

Advertisements

وبالإضافة إلى الملابس، يقدم المتجر الجديد مجموعة من المنتجات المنزلية والداخلية بما في ذلك المفروشات والمنسوجات والسجاد والفن، فضلاً عن مجموعة الموسيقى والترفيه حيث ستجد الفينيل والكتب والكاميرات والإكسسوارات التقنية والألعاب والأدوات الذكية .

ويهدف متجر دبي مول إلى عرض “ثقافة UO” من خلال تجهيزه بالتشطيبات الصناعية والأنسجة الطبيعية وشاشة العرض الخضراء المورقة. وستجد داخلها مناطق منفصلة لكل علامة تجارية، وتقدم مجموعة متنوعة من الأساليب أثناء تجولك عبر المتجر، بحسب موقع واتس أون.