كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| هكذا سيبدو فندق Address Sky View في وسط دبي

بعد سنوات من أعمال البناء وسط مدينة دبي يستعد فندق العنوان سكاي فيو لفتح أبوابه في نوفمبر.

وتم تصميم فندق على شكل ناطحة سحاب بطول 260 مترًا من قبل المهندسين المعماريين أنفسهم المسؤولين عن برج خليفة في دبي، لذا فليس من المستغرب أن يكون مثيراً للإعجاب من الناحية المعمارية. ويتكون الفندق من برجين من 60 طابقًا متصلان بجسر Sky Bridge العائم.

ويمكن للضيوف الراغبين في تسجيل الوصول في فندق وسط مدينة دبي الحجز الآن للإقامة ابتداءً من 1 نوفمبر، ويمكنهم الاختيار من إطلالات على المدينة أو برج خليفة أو الخليج العربي من غرف وأجنحة الفندق البالغ عددها 169 غرفة. ويوجد أيضًا جناح رئاسي مساحته 230 مترًا مربعًا مع نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف مع إطلالة رائعة.

ويمتد الجسر الذي يبلغ ارتفاعه 220 متراً ويربط بين البرجين الزجاجيين على ثلاثة طوابق وهو موطن لحوض سباحة لا متناهي طوله 70 متراً.

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عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام، يقدم Address Sky View أول مطعم راقي برازيلي ولبناني، حيث يجمع برازيلانيز بين الطعام من ثقافات كلا البلدين مع مزيج من الأطباق الصغيرة والوجبات الخفيفة المثالية للمشاركة.

في مكان آخر من الفندق، يوجد متجر للحلويات ومطعم لتناول الطعام طوال اليوم مع مجموعة متنوعة من المساحات.

وفي الطابق 54، يتمتع السبا بمناظر خلابة ومجموعة متنوعة من العلاجات بما في ذلك العلاج المائي ومركز اللياقة البدنية الذي يعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى غرفة يوغا ومنطقة Zen للضيوف الذين يتطلعون إلى الاستثمار في عافيتهم.

تبدأ الأسعار من 1،456 درهمًا للإقامة في 1 نوفمبر في غرفة ديلوكس مزدوجة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.