كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كم يدفع المستأجرون في الإمارات مقارنة بالعام الماضي؟

لا يزال أكثر من 70 في المائة من سكان الإمارات يدفعون نفس الإيجار – أو أكثر – مقارنة بما كانوا يدفعون قبل عام، وفقًا لبيانات من Yallacompare Consumer Confidence Tracker للربع الثاني من 2019.

وتأتي هذه النتائج على الرغم من الانخفاض الكبير في الإيجارات خلال العام الماضي.

على سبيل المثال، وجدت البيانات من Property Finder أن إيجارات الشقق في دبي انخفضت بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2019، وهي أقل بنسبة 21 في المائة عما كانت عليه قبل عامين.

وأظهرت البيانات أيضًا أن إيجارات الفلل انخفضت في العديد من مناطق الإمارة، ولا سيما في The Meadow ، التي انخفضت بنسبة 18.1 بالمائة في النصف الأول، والفرجان، حيث انخفضت الإيجارات بنسبة 7.8 بالمائة على أساس سنوي.

ومع ذلك، وجدت Yallacompare أن 33.1 في المائة من المجيبين قالوا إنهم كانوا يدفعون إيجارات أكبر في الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالعام الماضي. وقال 37.5 في المئة آخرون إنهم يدفعون نفس الإيجار. في حين قال 29.2% من المستجيبين إنهم يدفعون أقل.

وقال جوناثان رولينج، المدير المالي في Yallacompare “يبدو أن العنوان الرئيسي هنا، وهو أن 70 في المائة منا يدفعون نفس المبلغ أو أكثر من العام الماضي، ويبدو هذا مفاجئًا”.

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وأضاف رولينج أن “على السكان التفاوض بشأن شروط أفضل مع مالكي العقارات قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء عقد الإيجار. وخلاف ذلك، يجدد العقد تلقائيًا وفقًا للشروط الحالية”.

ووجدت البيانات أيضًا أن 63 في المائة من المستطلعين لا يزالون في نفس المنزل، بينما انتقل 26 في المائة إلى منزل أصغر، مقابل 11.4 في المائة أفادوا أنهم انتقلوا إلى منزل أكبر.

وقال أكثر من ثلثي المشاركين – 67.3 في المائة – إنهم لا يخططون للانتقال في العام المقبل، بينما يخطط حوالي 23 في المائة للانتقال إلى منزل أصغر. وقال ما يقرب من 10 بالمائة إنهم يعتزمون الانتقال إلى منزل أكبر.

وعندما سئلوا عن مبلغ الإيجار الذي يدفعونه أكثر من العام الماضي، قال 8.2 في المائة إنهم يدفعون أكثر من 20 في المائة، مقارنة بـ 19.6 في المائة قالوا إنهم يدفعون ما بين 5 إلى 10 في المائة، بحسب أريبيان بيزنس.