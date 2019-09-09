حاكم الشارقة يوجه بإنشاء «دائرة التوطين»

لمياء الهرمودي (الشارقة)

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإنشاء دائرة تسمى «دائرة التوطين»، وذلك ضمن مشروع سلطان القاسمي للتوطين في القطاع الخاص، وتكون مسؤولية الدائرة توظيف المواطنين الباحثين عن عمل ومتابعة شؤونهم في القطاع.

جاء ذلك في تصريحات، مساء أمس، لبرنامج «البث المباشر» الذي يبث على إذاعة وتلفزيون الشارقة.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أن الموظفين المواطنين في القطاع الخاص ستتكفل الحكومة برواتبهم، بحيث تتساوى مع رواتب الموظفين المواطنين في القطاع الحكومي، على أن تأخذ الحكومة الراتب الذي يتقاضاه الموظف من شركته، اذ سيتم تعيين معلمين مواطنين في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، برواتب موظفي الحكومة.

كما وجه حاكم الشارقة بإنشاء مراكز لتقويم اللغة العربية، والعناية بها للأطفال، والناشئة في جميع مدن ومناطق الإمارة، وحينما يُنهي الطالب فصلاً، يحصل على شهادة معتمدة، يحصل بموجبها على مكافأة مالية، كما وجه مجموعة من الدوائر الحكومية، بتعيين أصحاب التخصصات من خريجي الدراسات الإسلامية واللغة العربية فيها.

يأتي ذلك من منطلق حرص صاحب السمو حاكم الشارقة بتوفير الحياة الكريمة لمواطني الإمارة وتوفير فرص التعيين والتوظيف لخريجين والباحثين عن عمل، في تخصصاتهم العلمية والاستفادة من شهاداتهم وخبرتهم العلمية.

ووجه سموه، الأسبوع الماضي دائرة الإحصاء والتنمية المجمعية بالشارقة بتنفيذ مسح للمواطنين الباحثين عن عمل اعتباراً لجمع بعض البيانات المطلوبة على أن تتم الاستجابة على الاستبيان في موعد أقصاه غدا.

..ويصدر مرسوماً أميرياً بدعوة المجالس البلدية في الإمارة للانعقاد

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (25) لسنة 2019، بشأن دعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي الخامس عشر. ونصت المادة الأولى من المرسوم الأميري على أن تدعى المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي الخامس عشر، يوم الأحد 16 محرم1441 هـ، الموافق 15 سبتمبر2019 م، كل في مقره، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.