ولي عهد عجمان يستقبل القنصل الماليزي

عجمان (وام) استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان - في ديوان الحاكم أمس - محمد حسريل بن عبد الحميد قنصل عام ماليزيا الذي قدم للسلام على سموه والوفد المرافق له، والذي ضم الدكتور حسن بصري الدهان رئيس جامعة سلطان زين العابدين في ماليزيا.

ورحب سمو ولي عهد حاكم عجمان بالقنصل العام الماليزي ومرافقيه، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وسبل توطيدها في مختلف الميادين.وأعرب قنصل عام ماليزيا عن سعادته بلقاء ولي عهد عجمان، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبلاده وبما تشهده الإمارات عامة وعجمان خاصة من نهضة حضارية شاملة في كل القطاعات، وحضر اللقاء، سالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب ولي العهد ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

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