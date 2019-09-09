محمد بن زايد يتلقى رسالة خطية من رئيس قرغيزستان تتعلق بالعلاقات الثنائية

أبوظبي (وام) تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة خطية من فخامة سورونباي جينبيكوف رئيس جمهورية قرغيزستان تتعلــــق بالعلاقــات الثنائيـــة وسبل تعزيزها.

تسلم الرسالة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال استقباله تشينغيز إشيمبيكوف سفير قرغيزستان لدى الدولة في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية قرغيزستان وأهمية توطيدها في مختلف المجالات.

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