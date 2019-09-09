الفجيرة (وام) قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة عصر أمس واجب العزاء في وفاة المغفور لها موزة خميس اليماحي والدة جمعة خلفان الكندي. وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة «الرغيلات» بإمارة الفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

حضر تقديم واجب العزاء سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد إمارة الفجيرة وعدد من المسؤولين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد الفجيرة يعزي بوفاة والدة جمعة خلفان الكندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.