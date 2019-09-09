«سفراء المستقبل» يشاركون في برنامج بجامعة كندية

دبي (وام)

شارك 35 من طلبة «سفراء المستقبل» على مدى أسبوعين في البرنامج الذي نظمته جامعة ماغيل سنويا بعنوان «أكاديمية الطلاب»، والذي يركز على علوم الهندسة ويستقبل طلبة من 150 دولة حول العالم. جاء ذلك ضمن مبادرة «سفراؤنا» التي تنظمها وزارة التربية والتعليم خلال الإجازة الصيفية لهذا العام.

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة بوزارة التربية والتعليم: إن برنامج سفراء المستقبل يهدف إلى إلهام الطلاب والطالبات وتحفيزهم ليكونوا مواطنين مدربين على مستوى عالمي ليساهموا بدور فاعل في بناء مجتمع المعرفة في الدولة.

وأضافت: «نسعى لمنح فرصة عيش تجربة الحياة الجامعية في أفضل الجامعات في العالم لسفراء المستقبل من الطلبة الإماراتيين، ولتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للمستقبل، من خلال برنامج دولي يركز على الطالب، وتتمحور أنشطته وفعالياته حول الصناعة والقطاعات السبعة ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للابتكار لدولة الإمارات، وبما يتواكب كذلك مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071».

واستهدف برنامج «أكاديمية الطلاب»، الذي شارك فيه سفراء المستقبل بجامعة ماغيل McGill الكندية، تزويد الطلبة بمعارف وتجارب استقوها من أساتذة وخبراء الجامعة في التخصصات المختلفة، وتعريفهم على فرص التعلم قبل الجامعي والجامعي المتاحة في كندا، وإطلاعهم على لمحة من التجربة المعيشية الحقيقية هناك.