«الوزاري للتنمية» يناقش مبادرات تطوير الأداء الحكومي

أبوظبي (وام)

استعرض المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه أمس في وزارة شؤون الرئاسة بأبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة عدداً من القرارات والمبادرات والتقارير الحكومية المدرجة في جدول أعماله، وذلك في الشأن الحكومي وتطوير أداء المؤسسات في مختلف القطاعات.

وتفصيلاً، استعرض المجلس وناقش عدداً من القرارات والقوانين في الشؤون التشريعية، منها مناقشة مشروع قرار في شأن اعتماد ضوابط عمل مراكز تخزين دم حبل السرة والخلايا الجذعية، الهادف إلى ضبط الخدمات المقدمة في هذه المراكز وتحسينها، وتفادي أي ممارسات خاطئة، إلى جانب تحقيق الفائدة المرجوة ضمن إطار تشريعي يساعد على تعزيز الصحة العامة في المجتمع.

وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس مقترح استضافة الدولة للمؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي 2020، واستعرض توصيات المجلس الوطني في عدد من المواضيع، منها موضوع سياسة وزارة الطاقة والصناعة، وموضوع الأخطاء الطبية، وموضوع الرقابة على عيادات ومراكز التجميل ومنتجات التجميل.

كما ناقش المجلس في الشؤون التنظيمية تعديل تشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

واطلع المجلس أيضاً خلال الجلسة على عدد من التقارير الحكومية والملفات الوطنية، والتي اشتملت على تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لكل من مصرف الإمارات للتنمية وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ومؤسسة الإمارات العامة للبترول عن السنة المالية 2018، والتقرير السنوي لمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لعام 2018، وتقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد للفترة يناير- يونيو 2019، وتقرير الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المشتركة واجتماع الدورة العاشرة لمجلس وزراء المالية العرب، إلى جانب تقرير الاجتماع السنوي الرابع والأربعين لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة لعدد من المواضيع والمقترحات المدرجة على جدول الأعمال.