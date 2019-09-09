أبوظبي (وام) أشاد مسؤولون بالنجاح الكبير الذي حققه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في قيادة فريق مهارات الإمارات للتتويج بسبع ميداليات متنوعة في سبعة تخصصات هندسية وتكنولوجية، خلال المسابقة العالمية للمهارات «كازان 2019» التي اختتمت أعمالها نهاية الشهر الماضي في روسيا، وتنافس فيها 18 مواطناً ومواطنة مع 1300موهبة من 63 دولة في 56 مهارة هندسية وتكنولوجية متخصصة. فقد فاز فريق مهارات الإمارات «الشباب» بثلاث ميداليات للتميز بحصول لميس أحمد يوسف بن كلبان على ميدالية التميز في الرعاية الصحية، وعبدالعزيز عيسى بوعبدالله في تكنولوجيا السيارات، وعمر معمر بانبيلة في التوصيلات الكهربائية. كما فازت البراعم الوطنية بأربع ميداليات برونزية، بتحقيق فاطمة هاشم العوضي الميدالية في تقنيات التصميم الجرافيك، وسلطان راشد الطنيجي وحصة جاسم البلوشي في التوصيلات الكهربائية، وسلطان سعيد راشد وياسر حامد عبيد في تقنيات الروبوتات المتحركة، وريان الكمالي في تقنيات الدهان والديكور.

وقال مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن المركز يحظى بكافة أشكال الدعم من القيادة الرشيدة لأداء دوره الوطني في إعداد وتأهيل الشباب والطلبة من مختلف المؤسسات التعليمية بالدولة وفق أعلى المعايير ليكونوا قادرين على التنافسية العالمية في كافة المحافل الدولية.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للجودة والخدمات المساندة أن إنجازات أبناء الإمارات لا حدود لها، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم ستواصل العمل بالتنسيق مع «أبوظبي التقني» وجميع الجهات المعنية لبناء القدرات المتقدمة لشباب الوطن والطلبة في كافة المراحل التعليمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إشادة بإنجاز فريق «مهارات الإمارات» في «عالمية كازان» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.