سعيد بن طحنون يحضر أفراح التميمي والكويتي

العين ( وام ) حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، أمس الأول حفل الاستقبال الذي أقامه راشد سالم التميمي بمناسبة زفاف نجله عبد العزيز إلى كريمة حمد عتيق العفريت الكويتي، كما حضر الحفل - الذي أقيم في صالة الظاهر بمدينة العين - عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وأعيان القبائل وجمع من المدعوين، وتخللت الحفل عروض من التراث الشعبي.

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