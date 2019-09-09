هزاع بن زايد: كل التوفيق للمنصوري والنيادي

آمنة الكتبي (دبي)

أعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عن فخره بجهود رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي، وتمنى لهما التوفيق قبيل توجههما إلى كازاخستان. وقال سموه: «كل التوفيق لرائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي قبيل توجههما إلى كازاخستان حيث المرحلة ما قبل الأخيرة في 25 الجاري للرحلة المرتقبة إلى محطة الفضاء الدولية.. فخورون بجهودكما ونتطلع إلى رؤية اسم الإمارات شامخاً في الفضاء كما على الأرض».

وتلقى رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي التدريب الأخير في صالة مركز يوري غاغارين الرياضية قبل التوجه إلى بايكونور في كازاخستان.

وينطلق رائدا الفضاء الإماراتيان من موسكو إلى مدينة «بايكونور» بكازاخستان بعد غد الأربعاء، استعداداً لدخول مرحلة العزل الصحي التي تستمر مدة 15 يوماً، وتسبق الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر الجاري، بحسب مركز محمد بن راشد للفضاء.

وتعد مرحلة العزل الصحي عاملاً مهماً في نجاح رحلات الفضاء بشكل عام والتجارب العلمية، حيث يتم العمل على المحافظة على سلامة طاقم رواد الفضاء خلال هذه المدة في بيئة نظيفة لتجنب الإصابة بأي أمراض قبيل الانطلاق إلى المحطة الدولية.

رائدا الفضاء: عهد برفـع اسم الدولة عالياً

تقدم رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي بكل الشكر والامتنان لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، متعهدين للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات ببذل كل ما هو ممكن لرفع علم الإمارات. وقال المنصوري: «شكراً سيدي سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان.. ما وصلنا إليه اليوم هو بفضل دعمكم وتشجيعكم المستمر، ونعدكم أن نرفع اسم الإمارات عالياً في الفضاء، بإذن الله». وقال النيادي: «كل الشكر لسموكم على المتابعة الحثيثة والأمنيات الصادقة. نعاهد القيادة الرشيدة وشعب الإمارات على بذل كل ما هو ممكن لرفع علم الدولة من على متن محطة الفضاء الدولية، وأن نكون خير سفراء لدولتنا وللعالم العربي».