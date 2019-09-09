قرقاش: تحية تقدير لدبلوماسيينا

أبوظبي (الاتحاد) عبر معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن تقديره لدبلوماسيي دولة الإمارات العربية المتحدة، رجالاً ونساءً، لتمثيلهم المشرف للإمارات وأبنائها، ومهنيتهم وعطائهم المسؤول. وقال معاليه في تغريدة بـ«تويتر»: «صورة جميلة لسفير الدولة ماجد السويدي خلال تقديمه أوراق اعتماده إلى ملك إسبانيا فيليب السادس.. تحية تقدير لدبلوماسيينا، رجالاً ونساءً، على تمثيلهم المشرّف للإمارات ولأبنائها، وعلى مهنيتهم وعطائهم المسؤول».

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