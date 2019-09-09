إغلاق المسبح رقم «1» في الباهية

أبوظبي ( الاتحاد) كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن إغلاقها المسبح رقم (1) في منطقة الباهية ابتداءً من أول سبتمبر الجاري بشكل نهائي لإدراجه ضمن مشاريع تطوير المنطقة، حيث يأتي إغلاق المسبح كونه يقع في مسار مشروع للبنية التحتية والطرق الداخلية يخدم المناطق المستحدثة في الباهية ينفذه قطاع البنية التحتية وأصول البلدية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأكدت البلدية أن المشروع يهدف إلى إنشاء طرق داخلية وبنية تحتية للأراضي المستحدثة بمنطقة الباهية لـ230 قطعة أرض سكنية، و22 قطعة أرض للمرافق العامة والخدمات المجتمعية.

وأوضحت البلدية أن أعمال الطرق تتضمن أعمال الأرصفة والبلاط، وكذلك أعمال إنارة الشوارع، وصرف مياه الأمطار، وإنشاء العبارات المستقبلية، وتخطيط الطرق واللوحات المرورية، بالإضافة إلى أعمال بنية تحتية تشمل (الاتصالات، الصرف الصحي، أعمال المياه والكهرباء، مع محطات تحويل كهرباء).

ونوهت البلدية أنها وبهدف إسعاد المجتمع قد وفرت البدائل عن المسبح الذي تم إغلاقه من خلال المسبح رقم (4) بالباهية ويستقبل أفراد المجتمع من الساعة 7:30 صباحاً إلى 7:30 مساءً (كافة الزوار)، والمسبحين رقمي (2 -3) بالباهية وهما مخصصان للسيدات والأطفال دون 7 سنوات من الساعة 12:30 إلى 18:30).

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