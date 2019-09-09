الامارات | طرق داخلية وبنية تحتية في منطقة الباهية بـ 311 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن طرق داخلية وبنية تحتية في منطقة الباهية بـ 311 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية أبوظبي مشاريع لإنشاء طرق داخلية وبنية تحتية للأراضي المستحدثة بمنطقة الباهية لـ230 قطعة أرض سكنية، و22 قطعة أرض للمرافق العامة والخدمات المجتمعية، حيث تبلغ الكلفة التقديرية للمشروعات أكثر من 311 مليون درهم.

وأوضحت البلدية أن أعمال الطرق تتضمن أعمال الأرصفة والبلاط، وكذلك أعمال إنارة الشوارع، وصرف مياه الأمطار، وإنشاء العبارات المستقبلية، وتخطيط الطرق واللوحات المرورية، إضافة إلى أعمال بنية تحتية تشمل: (الاتصالات، الصرف الصحي، أعمال المياه والكهرباء، مع محطات تحويل كهرباء) متضمنة أعمال التوصيل بالشبكات القائمة.

وأعلنت البلدية عن إغلاقها مسبح رقم (1) في منطقة الباهية بشكل نهائي لإدراجه ضمن مشروعات تطوير المنطقة.