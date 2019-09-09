الامارات | محمد بن راشد: متــــرو دبــي مشـروع حضاري يخدم المجـتمـع ويكـفـل راحة أفراده

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: متــــرو دبــي مشـروع حضاري يخدم المجـتمـع ويكـفـل راحة أفراده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن المشروعات الحضارية التي يتم تنفيذها في عموم دولة الإمارات تهدف بصورة رئيسة لضمان أرقى نوعيات الحياة لكل من يعيش على أرض الدولة من مواطنين ومقيمين، وكذلك لخدمة كل من يفد ضيفاً زائراً، مع الحرص على اتباع أرقى المعايير وتطبيق أفضل الممارسات ضمن شتى المجالات.

وأشار سموّه إلى أن تميّز مسيرة التنمية التي تشهدها إمارات الدولة كافة إنما ينبع من الحرص على الارتقاء بمختلف مناحي الحياة فيها، وتقديم أفضل الخدمات للمجتمع الإماراتي بجميع شرائحه ومكوناته، وبما يتماشى مع رؤية التطوير الهادفة إلى الوصول إلى المركز الأول ضمن مؤشرات التنافسية العالمية وفي جميع القطاعات، مدعومة في ذلك بمجموعة من المشروعات النوعية التي تعزز ريادة الدولة كنموذج تنموي يركز في جوهره على الإنسان، ويسعى لضمان أعلى مستويات الرفاه له.

جاء ذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق «مترو دبي»، حيث نوّه سموّه بأهمية هذا الإنجاز بما له من قيمة ومردود اجتماعي مباشر ومؤثر، قائلاً: «مترو دبي ركيزة مهمة لبنيتنا الأساسية، ومشروع حضاري يخدم المجتمع ويكفل راحة أفراده. قطاع الطرق والمواصلات من أهم القطاعات التي تعكس مدى تقدم المجتمعات وتشجيعها للحلول التي تسهم في تيسير حياة الناس، واستثماراتنا في هذا القطاع تؤكد مدى حرصنا على تهيئة أفضل حلول التنقّل السهل والآمن للجميع».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد دشن «مترو دبي» في التاسع من شهر سبتمبر عام 2009، كأطول مشروع مترو في العالم دون سائق، وأحد أهم مشروعات هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومنظومة النقل الجماعي في الإمارة، التي تترجم رؤية سموّه لمستقبل القطاع، وتلبي متطلبات النمو العمراني، وتدعم تطور مكانة دبي مركزاً عالمياً للمال والأعمال، في ضوء العمل على تعزيز أسس الاقتصاد الأخضر، ومضاعفة جهود التنمية المستدامة، واتباع الحلول الفعّالة الصديقة للبيئة، ليحقق المترو خلال تلك الفترة مؤشرات نجاح عالية وفق أرفع معايير السلامة العالمية، والكفاءة التشغيلية في الالتزام بدقة مواعيد الرحلات، وفي عدد الركاب الذي تجاوز حتى نهاية شهر أغسطس الماضي ملياراً و500 مليون راكب.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته بما حققه مترو دبي كإضافة نوعية لقطاع الطرق والمواصلات في دبي، ونموذج للمشروعات المستشرفة للمستقبل بما يتميز به من تقنية متطورة تعد الأولى عربياً وبين الأحدث عالمياً، وقال سموّه: «مشروعاتنا تبدأ من حيث انتهى الآخرون، وتقدم للمنطقة نماذج ملهمة في إسعاد الناس وضمان رفاههم، فنحن لا نرصد مسار التقدم العالمي في كل المجالات فحسب، ولكننا حريصون على المشاركة في وضع تصورات عملية له والريادة في تنفيذها، هدفنا أن نكون في المقدمة نقود صناعة المستقبل بفكر أبنائنا وجهودهم وإسهاماتهم».

وأضاف سموّه: «نجاح المترو في إنجاز الأهداف التي أطلقناها من أجله قبل 10 سنوات يجسد أسلوبنا في جرأة اتخاذ القرار وتبنّي الحلول المبتكرة لريادة المستقبل، ففكرة المشروع لم يتحمس لها الكثيرون عند طرحها، ولكننا تعلمنا في مسيرة دبي أن الإنجازات الكبيرة لا تتحقق إلا باتخاذ القرارات الكبيرة، اخترنا تنفيذ مشروع المترو لأننا وجدنا فيه إضافة تخدم الناس وتيسّر لهم حياتهم وتقدم لهم وسيلة حضارية للتنقل الآمن والمستدام».

وقال سموّه: «في السنوات العشر الأخيرة، استثماراتنا ضمن قطاع الطرق والمواصلات ناهزت 100 مليار درهم، أرسينا بها أسس بنية تحتية قوية، وسنعمل على أن ننتقل قريباً إن شاء الله في مؤشر جودتها من المركز الثاني عالمياً إلى المركز الأول».

وأعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن تقديره لجهود هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وما قدمته من مشروعات ومبادرات نوعية خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في تعزيز الوجه الحضاري للإمارة، وتأكيد قدرتها على تلبية حركة النمو المطّردة التي تشهدها قطاعاتها كافة، موجهاً الشكر لكل من شارك في تنفيذ تلك المشروعات ولكل من أسهم بفكر أو جهد في تحويل دبي إلى نموذج عالمي للمدن العصرية الحديثة التي تضع سعادة المجتمع وراحة أفراده في مقدمة أولوياتها.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد افتتح في مساء التاسع من سبتمبر 2009، وتحديداً الساعة 9:09:09، الخط الأحمر لمترو دبي الذي يبلغ طوله 52 كيلومتراً، ويضم 29 محطة، بينها أربع محطات تحت الأرض، و24 محطة مرفوعة عن الأرض، ومحطة واحدة في المستوى الأرضي، وبعد مرور عامين على تشغيل الخط الأحمر، وتحديداً في التاسع من سبتمبر 2011، افتتح سموّه الخط الأخضر لمترو دبي الذي يبلغ طوله 23 كيلومتراً، ويضم 18 محطة، منها ست محطات تحت الأرض، و12 محطة مرفوعة عن الأرض، ويشترك الخطان الأحمر والأخضر في محطتي الاتحاد وبرجمان.

وأكد المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، أن مشروع مترو دبي هو إحدى الأفكار السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في توفير بنية تحتية عالمية المستوى، تجعل مدينة دبي مركزاً عالمياً للمال والأعمال، وتستند الفكرة إلى قناعة سموّه بأهمية نظام المترو في تحقيق وتوفير متطلبات النمو العمراني الذي تشهده المدينة، إذ رأى سموّه أن يكون المترو العمود الفقري لنظام المواصلات الذي يربط مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، ويوفر التنقل السهل والآمن للركاب، مشيراً إلى توجيه سموّه بأن تكون مرافق المترو على أعلى مستوى من الرقي والفخامة.

وقال إن النجاح الكبير لمترو دبي تجاوز حدود الإمارة، ليصل إلى مختلف دول العالم. وقال الطاير إن عدد مستخدمي مترو دبي منذ تشغيله في التاسع من سبتمبر 2009، وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، بلغ ملياراً و500 مليون راكب، وشهد عدد الركاب نمواً مطّرداً، حيث ارتفع من قرابة 39 مليون راكب عام 2010 إلى 69 مليون راكب عام 2011، وقفز عدد الركاب مع تدشين الخط الأخضر في سبتمبر عام 2011، ليصل إلى أكثر من 109 ملايين راكب عام 2012، وواصل ارتفاعه ليصل إلى قرابة 179 مليون راكب عام 2015، وواصل عدد مستخدمي المترو صعوده ليتجاوز حاجز 204 ملايين راكب في نهاية عام 2018، مشيراً إلى أن مترو دبي ينقل يومياً قرابة 650 ألف راكب، وهذا رقم قياسي يفوق توقعات الدراسات التي أجريت عند تصميم المشروع بشكل ملموس.

وأضاف أن هذه المؤشرات تؤكد أن الهيئة ماضية في طريقها لتحقيق هدفها الاستراتيجي برفع نسبة الرحلات التي تكون بواسطة وسائل النقل الجماعي إلى 26% من إجمالي عدد الرحلات بحلول عام 2030، حيث ارتفعت من 6% عام 2006 إلى 17.5% عام 2018 بزيادة سنوية تراكمية تصل إلى نحو 9.3% سنوياً، مشيراً إلى أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها حكومة دبي في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل الجماعي، أثبتت نجاحها وفاعليتها، وأسهمت في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة.

وأكد الطاير أن مترو دبي حقق خلال الأعوام الـ10 الماضية من تشغيله مؤشرات أداء عالية جداً، حيث بلغ مؤشر أداء دقة الالتزام بجدول الرحلات 99.7%، وبلغ عدد الرحلات المنجزة منذ افتتاحه وحتى نهاية أغسطس قرابة مليونين و348 ألف رحلة، فيما بلغ عدد الكيلومترات المقطوعة من التدشين 81 مليوناً و133 ألف كم تقريباً.

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نائب رئيس الدولة:

«المشروعات الحضارية المنفَّذة في الإمارات تضمن أرقى نوعيات الحياة لكل من يعيش على أرضها».

«نجاح المترو في إنجاز الأهداف يجسد أسلوبنا في جرأة اتخاذ القرار وتبنّي الحلول المبتكرة لريادة المستقبل».

«مشروعاتنا تبدأ من حيث انتهى الآخرون، ونقدم للمنطقة نماذج ملهمة في إسعاد الناس وضمان رفاههم».

«100 مليار درهم استثماراتنا في الطرق والمواصلات خلال 10 سنوات، ونواصل العمل لنكون الأول عالمياً قريباً».

محمد بن راشد: لا يوجد في الحياة مستحيل إذا استطعت أن تتخيله

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مترو دبي.. حلم قديم من أحلام دبي.. كنت في العاشرة مع والدي في لندن عام 1959 عندما أصر أن يكون في قمرة القيادة لأحد قطاراتها.. وبعد 50 عاماً في 2009 أصبح واقعاً.. لا يوجد في الحياة مستحيل إذا استطعت أن تتخيله».

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مليون رحلة، غطى خلالها المترو 81 مليوناً و133 ألف كم، منذ انطلاقه في سبتمبر 2009.

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مليون راكب ينقلهم المترو في العام بحلول 2020، و75 كيلومتراً مسار المترو.

مسار 2020

في 29 يونيو 2016 اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ترسية عقد مشروع مسار 2020 لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي من محطة «نخيل هاربر آند تاور» إلى موقع معرض إكسبو 2020، على تحالف «إكسبولينك»، الذي يضم شركات فرنسية وإسبانية وتركية بكلفة 10.6 مليارات درهم. وفي الخامس من سبتمبر من العام ذاته وضع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حجر الأساس لمشروع (مسار 2020) إيذاناً ببدء الأعمال الإنشائية في المشروع الذي يبلغ طوله 15 كيلومتراً، منها 11.8 كيلومتراً فوق مستوى سطح الأرض، و3.2 كيلومترات تحت مستوى سطح الأرض، ويضم سبع محطات.