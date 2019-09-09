الامارات | «إنترنت» مجاني بحافلات ومحطات النقل في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «إنترنت» مجاني بحافلات ومحطات النقل في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي، أمس، بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، مشروع خدمة مجانية لتوفير الإنترنت اللاسلكي (واي فاي الإمارات)، على متن جميع حافلات النقل العام، البالغ عددها 520 حافلة، ومحطات انتظار الحافلات المكيفة في الإمارة، البالغ عددها 120 محطة.

وأفاد مسؤولو المركز، خلال جولة إعلامية نظمها المركز، أمس، بمشاركة عدد من ممثلي وسائل الإعلام، لتجربة أول حافلة في أبوظبي تقدم خدمة «واي فاي» المجانية لركابها، بأنه تم توقيع عقد خاص بين الطرفين لتوفير الخدمة التي من شأنها أن تسعد مستخدمي الحافلات من جميع شرائح المجتمع، وتضفي جواً من البهجة والاستمتاع أثناء تنقلاتهم على متنها، وتجعل تجربتهم مريحة ومميزة من لحظة الصعود إلى الحافلة لحين النزول منها.

واعتبر المركز هذا المشروع فريداً من نوعه في المنطقة، من حيث توفير أجهزة الاتصال اللاسلكية القادرة على استخدام تقنيات الجيل الخامس (5G)، ومقدرتها على التحول والتكيف بحسب خدمة الاتصال المتوافرة على متن الحافلات، وفي المحطات الرئيسة وجميع مظلات الانتظار المكيفة في الإمارة.

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ويبدأ المشروع وفق العقد الموقع بين الجانبين بتوفير خدمة «واي فاي الإمارات» على جميع الحافلات العامة، وتجربة الخدمة حالياً على متن 10 حافلات تعمل داخل مدينة أبوظبي، وكذلك في محطة الحافلات الرئيسة بالمدينة، وإحدى مظلات انتظار حافلات النقل العام المكيفة، على أن يكتمل المشروع بحلول نهاية الربع الأول من عام 2020، عبر توفير الخدمة بجميع حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي، والبالغ عددها حالياً 520 حافلة، وفي محطات الحافلات الرئيسة بمدن الإمارة، وجميع المظلات المكيفة لانتظار الحافلات البالغ عددها 120 محطة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع النقل العام في مركز النقل المتكامل، محمد حمد المهيري: «يأتي توقيع العقد الخاص بتوفير خدمة الاتصال اللاسلكية بشبكة الإنترنت (واي فاي الإمارات)، ضمن منظومة النقل بالحافلات العامة، بالشراكة مع (دو)، في إطار السعي المتواصل لمركز النقل المتكامل للارتقاء بجودة الخدمات التي يوفرها لمستخدمي وسائل النقل العام، ولاسيما مستخدمي الحافلات، وتوفير كل الاحتياجات التي ترفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة، وتجعل حافلات النقل العام وسيلة تنقل مفضلة لدى الناس عبر وسائلها المتطورة وخدماتها الحديثة، إضافة إلى حرص مركز النقل المتكامل على مواكبة عملية التحول الذكي، التي تشهدها إمارة أبوظبي».

وأضاف المهيري أن خدمة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي الإمارات) تدعم مكانة إمارة أبوظبي النابضة بالحياة بمختلف أطيافها، حيث تُمكّن مستخدمي حافلات النقل العام من التفاعل والتواصل المستمر عبر حساباتهم على شبكة الإنترنت، وتحقيق الاستفادة القصوى أثناء رحلاتهم على متن الحافلة.

وأوضح مدير إدارة البنية التحتية التقني بالإنابة في مركز النقل المتكامل، علي محمد الجعيدي، أن خطوات تشغيل الخدمة على الهواتف النقالة عبر اختيار الاتصال بشبكة @WiFi UAE from du، هي: فتح صفحة دخول خاصة للخدمة، ومن ثم إدخال رقم الهاتف المتنقل، يتم بعدها إرسال رسالة نصية تحتوي على رقم مرور، يجب إدخاله في الخانة المخصصة، ومن ثم الاستمتاع بالخدمة حسب الشروط والأحكام.