النقل المتكامل يدشن خدمة "واي فاي الإمارات" مجاناً للجمهور على متن الحافلات

دشن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، مشروع خدمة مجانية لتوفير الإنترنت اللاسلكي "واي فاي الإمارات" على متن حافلات النقل العام في الإمارة.

تم إطلاق المشروع أثناء جولة إعلامية بمشاركة عدد من ممثلي وسائل الإعلام لتجربة أول حافلة في أبوظبي تقدم خدمة الواي فاي المجانية لركابها.

وتم توقيع عقد خاص بين الطرفين لتوفير الخدمة .

ويبدأ المشروع وفق العقد الموقع بين الجانبين بتوفير خدمة "واي فاي الإمارات" على جميع الحافلات العامة، وتجربة الخدمة .. حيث يتم تنفيذ المشروع حالياً على متن "10" حافلات تعمل داخل مدينة أبوظبي، وكذلك في محطة الحافلات الرئيسية بالمدينة، وإحدى مظلات انتظار حافلات النقل العام المكيّفة، على أن يكتمل المشروع بحلول نهاية الربع الأول من العام 2020 عبر توفير الخدمة في جميع حافلات النقل العام بإمارة أبوظبي، والبالغ عددها حالياً "520" حافلة، وفي محطات الحافلات الرئيسية بمدن الإمارة وجميع المظلات المكيّفة لانتظار الحافلات.

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وقال محمد حمد المهيري المدير التنفيذي لقطاع النقل العام في مركز النقل المتكامل: "يأتي توقيع العقد في إطار السعي المتواصل لمركز النقل المتكامل للارتقاء بجودة الخدمات التي يوفرها لمستخدمي وسائل النقل العام ولا سيما مستخدمي الحافلات " .

وأضاف أنه تم التطبيق الفعلي حالياً على الحافلات العاملة على الخطوط التالية التي تربط مناطق رئيسية في أبوظبي: الخط رقم /43/ يربط مستشفى الكورنيش بالمشرف مول مروراً بشارع الكورنيش، شارع الكترا، قصر الحصن، شارع المطار، شارع الفلاح، الكرامة، جسر الجوازات، شارع المطار، وشعبية المشرف.. والخط رقم /41/ يربط مستشفى الكورنيش بمركز أبوظبي الوطني للمعارض مروراً بشارع حمدان، شارع المطار، مصنع البيبسي، مستشفى زايد العسكري.. والخط رقم "A1" الذي يربط مبنى المسافرين داخل مدينة أبوظبي بمطار أبوظبي الدولي.

ولتشغيل الخدمة، يجب على ركاب الحافلات تفعيل الواي فاي على أجهزتهم، واختيار الاتصال بشبكة @WiFi UAE from du، حيث يتم فتح صفحة دخول خاصة للخدمة، ومن ثم إدخال رقم هاتفهم المتنقل، يتم بعدها ارسال رسالة نصية تحتوي على رقم مرور، يجب إدخاله في الخانة المخصصة ومن ثم الاستمتاع بالخدمة حسب الشروط والأحكام.