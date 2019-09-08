عبدالله بن زايد يتسلم أوراق اعتماد المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى الدولة

تسلم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أوراق اعتماد سعادة الدكتورة دينا عساف المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى الدولة.
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بسعادة المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى الدولة متمنياً لها التوفيق في مهام عملها.
وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكتها مع منظمة الأمم المتحدة وتقديم كافة أشكال الدعم لجميع برامجها.
من جانبها أكدت سعادة الدكتورة دينا عساف تطلعها إلى تعزيز التعاون مع دولة الإمارات التي تقوم بدور رائد على صعيد دعم برامج الأمم المتحدة وأجندة أهداف التنمية المستدامة 2030.
كما أشادت بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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