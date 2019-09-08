عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية أفريقيا الوسطى

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي سيلفي بايبوتيمون وزيرة الشؤون الخارجية ومواطني أفريقيا الوسطى في الخارج.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي - بحث العلاقات الثنائية المشتركة وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين.. كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي سيلفي بايبوتيمون مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأفريقيا الوسطى وتنمية أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات.

من جانبها أكدت معالي الوزيرة تطلع بلادها إلى تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، مشيدة بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي ختام اللقاء وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي سيلفي بايبوتيمون وزيرة الشؤون الخارجية ومواطني أفريقيا الوسطى في الخارج على مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين البلدين.

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