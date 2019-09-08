849 لوحة و160 وسيلة تهدئة و36 معبر مشاة لمدارس آمنة بدبي

دبي (الاتحاد)

استقبلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي العام الدراسي بمجموعة من الفعاليات التوعوية للطلاب والسائقين، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الفنية لتفادي الازدحامات المرورية في المناطق المدرسية.

وأكدت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، استمرار العمل بخطط استراتيجية السلامة المرورية في دبي، التي تشمل أربعة محاور رئيسة هي محور الرقابة والضبط ومحور هندسة الطرق والمركبات ومحور تطوير الأنظمة والإدارة، بالإضافة إلى محور التوعية المرورية الذي يركز على رفع مستوى الوعي المروري لدى طلاب المدارس، فضلاً عن خفض حوادث المشاة وتطوير مستوى الثقافة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، وأن التوعية الموجهة لطلاب المدارس في بداية العام الدراسي تندرج ضمن حملة «العودة إلى المدارس» التي تشرف عليها وزارة الداخلية.

وأوضحت، أن المؤسسة أنهت المرحلة التجريبية لحافلة السلامة الذكية التي أطلقتها الهيئة في شهر فبراير الماضي بهدف تكريس الوعي المروري في أوساط الطلاب من الفئة العمرية (6-14 سنة)، وهي عبارة عن حافلة مدرسية جرى إعادة تصميمها من الداخل والخارج ببرامج وشاشات ذكية وإلكترونية، وأن الهدف من الفعاليات هو المحافظة على خلو المدارس من الوفيات المرورية، والإبقاء على المعدل الذي نحافظ عليه منذ عام 2010 وهو (صفر وفيات) في محيط المدارس، بالإضافة إلى «الارتقاء بالسلوك المروري وغرس ثقافة السلامة المرورية لدى الناشئة وأفراد المجتمع»، بناءً على الخطط الاستراتيجية التي تسعى إلى الانتقال بالطالب من متلق للمعلومة إلى منفذ لها، موضحة أن مؤسسة المرور والطرق أجرت في الأعوام الماضية ما يزيد على 251 دراسة لمواقع في مناطق المدارس، جرى على إثرها تنفيذ العديد من إجراءات السلامة والأمان، شملت أكثر من 849 لوحة إرشادية و160 وسيلة تهدئة، و36 معبراً للمشاة.