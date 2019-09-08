حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بدعوة المجالس البلدية في الإمارة للانعقاد

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (25) لسنة 2019 بشأن دعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي الخامس عشر.
ونصت المادة الأولى من المرسوم الأميري على أن تدعى المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي الخامس عشر يوم الأحد 16 محرم1441 هـ، الموافق 15 سبتمبر2019م كل في مقره.
ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
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