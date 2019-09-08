قرقاش: مع بدء الحملات الانتخابية "للمجلس الوطني" نتطلع إلى حوار مجتمعي بنّاء وحراك سياسي مسؤول

أعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن التطلع إلى حوار مجتمعي بنّاء وحراك سياسي مسؤول هدفه مصلحة الوطن والمواطن، مع بدء الحملات للانتخابات الرابعة للمجلس الوطني الاتحادي اليوم.

وكتب معاليه في حسابه الرسمي على "تويتر": "تبدأ الحملات للانتخابات الرابعة للمجلس الوطني اليوم، ونتطلع إلى حوار مجتمعي بناء وحراك سياسي مسؤول هدفه مصلحة الوطن والمواطن".

وأضاف معاليه: "صوتنا مسؤولية وتجاوبنا مع صاحب الطرح الهادف ومن يحمل معه الوعي والخبرة والوفاء".

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