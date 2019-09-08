الامارات | قريباً .. "الإنترنت مجاني" في حافلات ومحطات النقل الجماعي بأبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن قريباً .. "الإنترنت مجاني" في حافلات ومحطات النقل الجماعي بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن اليوم، مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، مشروع خدمة مجانية لتوفير الإنترنت اللاسلكي (واي فاي الإمارات) على متن جميع حافلات النقل العام البالغ عددها 520 حافلة، ومحطات انتظار الحافلات المكيفة في الإمارة البالغ عددها 120 محطة.

وأفاد مسؤولو المركز - خلال جولة إعلامية نظمها المركز صباح اليوم، بمشاركة عدد من ممثلي وسائل الإعلام، لتجربة أول حافلة في أبوظبي تقدم خدمة "واي فاي" المجانية لركابها، بأنه تم توقيع عقد خاص بين الطرفين لتوفير الخدمة التي من شأنها أن تسعد مستخدمي الحافلات من جميع شرائح المجتمع، وتضفي جواً من البهجة

والاستمتاع أثناء تنقلاتهم على متنها وتجعل تجربتهم مريحة ومميزة من لحظة الصعود إلى الحافلة لحين النزول منها.

واعتبر المركز هذا المشروع فريداً من نوعه في المنطقة من حيث توفير أجهزة الاتصال اللاسلكية القادرة على استخدام تقنيات الجيل الخامس (5G) ومقدرتها على التحول والتكيف بحسب خدمة الاتصال المتوفرة على متن الحافلات وفي المحطات الرئيسية وفي جميع مظلات الانتظار المكيفة بالإمارة.

ويبدأ المشروع وفق العقد الموقع بين الجانبين بتوفير خدمة (واي فاي الإمارات) على جميع الحافلات العامة، وتجربة الخدمة حالياً على متن 10 حافلات تعمل داخل مدينة أبوظبي، وكذلك في محطة الحافلات الرئيسية بالمدينة، وإحدى مظلات انتظار حافلات النقل العام المكيّفة، على أن يكتمل المشروع بحلول نهاية الربع الأول من العام 2020 عبر توفير الخدمة في جميع حافلات النقل العام بإمارة أبوظبي، والبالغ عددها حالياً 520 حافلة، وفي محطات الحافلات الرئيسية بمدن الإمارة وجميع المظلات المكيّفة لانتظار الحافلات البالغ عددها 120 محطة.