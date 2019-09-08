الامارات | حاكم الشارقة يوجّه بإنشاء "دائرة التوطين" في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يوجّه بإنشاء "دائرة التوطين" في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء "دائرة التوطين" في الشارقة، وسوف تكون مسؤوليتها توظيف المواطنين في القطاع الخاص.

وستتكفل الحكومة برواتب الموظفين المواطنين في القطاع الخاص، بحيث تتساوى مع الموظفين بالقطاع الحكومي وتتسلم الحكومة من القطاع الخاص الرواتب التي فرضتها على الموظفين المواطنين.

كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بإنشاء مراكز لتقويم اللغة العربية والعناية بها للأطفال والناشئة في مختلف مناطق الإمارة، منها السيوح وخورفكان والرحمانية والذيد ودبا الحصن ومليحة والبطائح والحمرية والمدام.