شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يوجّه بإنشاء "دائرة التوطين" في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء "دائرة التوطين" في الشارقة، وسوف تكون مسؤوليتها توظيف المواطنين في القطاع الخاص.
وستتكفل الحكومة برواتب الموظفين المواطنين في القطاع الخاص، بحيث تتساوى مع الموظفين بالقطاع الحكومي وتتسلم الحكومة من القطاع الخاص الرواتب التي فرضتها على الموظفين المواطنين.
كما وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بإنشاء مراكز لتقويم اللغة العربية والعناية بها للأطفال والناشئة في مختلف مناطق الإمارة، منها السيوح وخورفكان والرحمانية والذيد ودبا الحصن ومليحة والبطائح والحمرية والمدام.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | حاكم الشارقة يوجّه بإنشاء "دائرة التوطين" في الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.