الامارات | بائع يعتدي بعنف على امرأة ويعتذر لها برسالة نصية

شكرا لقرائتكم خبر عن بائع يعتدي بعنف على امرأة ويعتذر لها برسالة نصية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة بائع عربي، يبلغ من العمر 22 عاماً، اعتدى بعنف على امرأة أميركية من أصل عربي بركلها ولكمها ودفعها بقوة حتى سقطت على الأرض كما هددها بالقتل إذا أبلغت الشرطة، ووجه إليها ألفاظاً نابية، ثم بعث إليها رسائل اعتذار لاحقاً، عبر الهاتف.

وقالت المجني عليها، 30 عاماً، في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة إن المتهم حضر إليها يوم الواقعة وسبها بعبارات نابية، فحملت أغراضه وطلبت منه الانصراف من المكان، فدفعها بكلتا يديه لتسقط على الأرض ثم حملها من وسطها ورماها وركلها مرات عدة في أماكن متفرقة من جسدها وجثم فوقها ولكمها مرات عدة وضرب رأسها على الأرض، وقال لها "سوف تموتين على يدي، وسأرمل أطفالك".

وأضافت أن المتهم أخطأ أثناء ضربها فاستغلت الفرصة وفرت إلى الحمام وأغلقت الباب، وطلبت من الخادمة إبلاغ الشرطة، لكنه هددها بالقتل لو فعلت ذلك، وظلت في الحمام حتى غادر المتهم.

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وقالت الخادمة في إفادتها بتحقيقات النيابة العامة إن المتهم حضر إلى سكن مخدومتها وأغلق الباب عليهما وسمعت صراخاً، وصوت ضرب وتهديده إياها بالقتل، ثم أخذ حقيبته وغادر المكان، فيما كانت تعاني المجني عليها من إصابات متفرقة في جسدها وتسيل الدماء من رأسها وتشعر بآلام كبيرة في أصابعها، وحين توجهت إلى المستشفى اكتشفت أن أحد أصابعها مكسور.

ولم توضح تحقيقات النيابة العامة طبيعة علاقة المتهم بالمجني عليها، وسبب وجود أغراضه في شقتها، وكشفت تقرير الطب الشرعي تعرضها لإصابات في الفقرات الصدرية ومناطق أخرى في جسدها.