الامارات | 3 مراهقين يضعون خطة ويسرقون متجرا مشهورا بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مراهقين يضعون خطة ويسرقون متجرا مشهورا بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية متهم فيها 3 شباب مراهقين من الجنسية العربية بتهمة سرقة متجر مشهور للإلكترونيات بالإمارة، وذلك بعد أن اتفقوا على خطة لسرقة فرعين للمتجر.

وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 2 يوليو الماضي عندما اتفق المتهمون كونهم أصدقاء إلى سرقة أجهزة إلكترونية وهواتف من فرعين لمتجر مشهور بإمارة الشارقة، إذ وضعوا خطة بأن يقوم المتهم الأول بالسرقة والثاني بإخفاء المسروقات داخل الحقيبة التي يحملها، والثالث يراقب المكان للتأكد من عدم رؤيتهم وهم ينفذون السرقة، إضافة إلى تظليل المتهم الثاني والثالث لرجال الأمن ليتمكنوا من سرقة المتجر بسهولة، إذ استطاعوا سرقة الأجهزة من المتجرين وبيعها، وبعدها تم ضبطهم بعد مراجعة الكاميرات وتعرف رجال الشرطة اليهم.

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وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، فاعترف لأول بأنه قام ببيعها وسلم نسخا من وصول البيع للتحريات، فيما أنكر الثاني ولثالث مشاركة المتهم بالسرقة.

بدورها طلبت النيابة العامة إدانة المتهمين، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية لتقديم الدفاع إلى 17 سبتمبر المقبل.