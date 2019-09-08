بدعم إماراتي.. بدء حملة نظافة شاملة بمديريات عدن

بدعم من دولة الإمارات دشن "صندوق النظافة وتحسين المدينة" في محافظة عدن حملة نظافة شاملة لرفع المخلفات وأكوام القمامة من مديريات المدينة، وذلك تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
وقال خليل أحمد مقبل، مدير الرقابة والتقييم بصندوق النظافة في عدن، إن الحملة التي يمولها الهلال الأحمر الإماراتي تأتي في إطار حملة الاستجابة العاجلة من قبل دولة الإمارات لحاجات الشعب اليمني وتستمر أربعة أيام وتستهدف صون الصحة العامة وحماية سكان عدن من العديد من الأمراض والحشرات المسببة لها مثل مرض الكوليرا، حيث تتواصل الجهود الإماراتية للحد من انتشار هذا الوباء والتي تضمنت تدشين حملة علاج ومكافحة الوباء والوقاية منه، مشيراً إلى انطلاق الحملة بمديريات الشيخ عثمان والمنصورة والبريقة.
وعبّر المواطنون اليمنيون عن شكرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر لتدشين تلك الحملة التي تستهدف الحفاظ على سلامة اليمنيين وصحتهم وذلك في إطار الدعم المتواصل من قبل الإمارات لمحافظة عدن والمحافظات المحررة على مختلف الأصعدة.
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