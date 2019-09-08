كأس البنوك لكرة القدم جاهزة للانطلاقة

سماح أبو عوف: نهدف إلى خلق بيئة تنافسية جديدة

تواصل اللجنة المنظمة لبطولة "كأس البنوك لكرة القدم" التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في الـ 12 أكتوبر المقبل، بمشاركة 16 بنكاً ومصرفاً، تحضيراتها من أجل وضع اللمسات النهائية للبطولة والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وأكدت سماح أبو عوف مدير التسويق بالبطولة، أن فكرة البطولة انطلقت من دولة الإمارات العربية المتحدة، والهدف منها العمل على الوصول بهذه البطولة التنافسية الى مستوى احترافي بين كافة أفراد منظومة العمل البنكي، من خلال إظهار المواهب المكنونة والمغمورة خلف المكاتب. إضافة إلى خلق بيئة تنافسية جديدة بين مختلف البنوك، وكذلك نشر حملات توعوية لغرس قيم الرياضة بمختلف الأنشطة.

وثمنت سماح أبو عوف، دور مجلس دبي الرياضي بدعمه ورعايته للفعاليات الرياضية المتميزة وتعاونه في تنظيم هذا الحدث، للمشاركة بهذه البطولة وزرع روح التنافسية والانتماء للمؤسسة المشاركة والعمل على تمثيلها خير تمثيل، موضحة أن تلك الشراكة مع المجلس تهدف إلى الاندماج وبناء علاقات بين المجلس ومختلف الجهات المشاركة.

وعن الهدف من البطولة قالت مدير التسويق بالبطولة: يعتبر التواصل مع الجمهور الحالي واستهداف مختلف الشرائح الأخرى من أكثر الأمور تطلبا ودقة في العديد من المجالات، لذا تعتبر هذه البطولة فرصة مؤاتيه للتواصل مع أكثر من شريحة والسعي لزيادة نسبة الوصول والارتباط بالجمهور عن طريق البث المباشر المتوفر على مختلف منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك العمل على إرسال رسائل موجهة لموظفي البنوك المشاركة للتواجد لمؤازرة فرقهم والحصول على جوائز يومية قيمة.

وأضافت: يعتبر العمل الروتيني في كافة المؤسسات قاتلا نوعا ما، لا سيما حينما يسعى معظم الموظفين لانتهاء اسبوع العمل سريعاً، ويعتبر العنصر الرياضي بكل تأكيد حافزا إضافيا من شأنه رفع مستوى التنافسية والاهتمام والانتماء لمؤسسة العمل.

وعن جوائز البطولة، أكدت سماح أبو عوف، أن الفريق البطل صاحب المركز الأول سيحصد كأس البطولة وجائزة مالية تبلغ 50 ألف درهم

في حين يحصد الوصيف 20 ألف درهم، وسينال صاحب المركز الثالث 10 ألاف درهم.